Olympijští medailisté si na trenažéru zkusili střílet z Panduru

Vyškov - Více než dvacítce sportovců Dukly dnes začal ve vyškovských Dědicích dvoudenní pravidelný vojenský výcvik. Do trenažéru bojového vozidla Pandur tak usedli například oštěpař Vítězslav Veselý či kajakář Josef Dostál. Výcviku se účastnili například i kanoista Martin Fuksa, oštěpař Jakub Vadlejch, jeho kolegyně Barbora Špotáková a další sportovci.

"My se sem těšíme, je to takové zpestření, které nám udělají. Vždy se to snaží udělat nějak zajímavé, abychom poznali, co má armáda všechno za možnosti, třeba výcviková střediska, simulátory. Každý rok si pro nás připraví něco jiného," řekl ČTK bronzový medailista z olympijských her v Tokiu Veselý. Na trenažéru s programem Panduru si vyzkoušel, jaké to je být velitelem vozidla. "Měl jsem navést střelce, určovat vzdálenost cíle. Moc jsem tam toho neměl, střelec se bavil víc," uvedl Veselý.

Kajakář Dostál řekl, že měl vždy rád jízdu v autech na počítači a trenažér Panduru se mnohem více podobal realitě. "Zážitek to byl bezvadný. Bylo zajímavé vyzkoušet si zaměřování cíle, pálit na pěší i pohybující se cíle," uvedl Dostál, který v Tokiu vybojoval rovněž bronz spolu s Radkem Šloufem v závodě deblkajaků na trati 1000 metrů.

Sportovci na trenažérech střídali posty. Druhá skupina mezitím cvičila na střeleckém simulátoru. Mezi nimi i dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková. "Na simulátory ale nejsem, spíš na tu reálnou střelbu. Na druhou stranu jsme to ale ještě nikdy nezkoušela, tak to bude poprvé," uvedla oštěpařka ještě před střelbou.

Vojáci Dukly absolvují pod vedením vyškovských instruktorů kromě jiného i nácvik technik boje v zastavěné oblasti. Ještě večer si vyzkoušejí topografickou přípravou se zaměřením na orientaci v terénu podle mapy. Čeká je i pětikilometrový noční přesun v terénu podle mapy se zátěží.