Olympijský vítěz Tamberi se na MS protrápil kvalifikací, ale postoupil

Eugene (USA) - Olympijský vítěz Gianmarco Tamberi se na mistrovství světa protrápil kvalifikací výškařů. Dvakrát se ocitl na pokraji vyřazení, ale nakonec postoupil z jedenácté příčky. Do pondělního finále se dostalo třináct výškařů, stačilo skočit 225 ccm s čistým zápisem.

Tamberi ale už na 225 centimetrech dvakrát zaváhal a musel se zachraňovat. Ani jeho třetí pokus zdaleka nebyl suverénní, laťka se dlouho chvěla, ale zůstala na stojanech. Pak třicetiletý Ital dvakrát shodil i na 228 centimetrech, které potřeboval překonat. Tentokrát napotřetí předvedl svůj nejlepší pokus v kvalifikaci a zajistil si finále.

"Jsem rád alespoň za to, že jsem se od prvního do posledního skoku zlepšoval, protože začátek byl otřesný a pak to krůček po krůčku bylo o něco lepší. Pořád ne dobré, ale trochu lepší. Takže doufám, že začnu od toho posledního skoku a budu se zase zlepšovat," řekl Tamberi směrem k finále.

Problémy v kvalifikaci trochu očekával. "I když nejsem spokojený s technikou, jsem šťastný, že jsem ve finále a třeba v pondělí něco ukážu. Podíváme se dneska na video a pokusíme se zjistit, co nefunguje," plánoval výškař, kterému světový titul pod širým nebem chybí ve sbírce trofejí. O další výšku se dnes už pokoušet nemusel. Limit byl sice 230 centimetrů, ale tam se už nepokračovalo.

Druhý olympijský vítěz z Tokia a obhájce světového titulu Mutaz Issa Baršim z Kataru si na rozdíl od Tamberiho počínal suverénně a s dalšími třemi výškaři se podělil o první pozici. V kvalifikaci uvízl bronzový medailista z letošního halového mistrovství světa Hamish Kerr. Pětadvacetiletý Novozélanďan zapsal jen 225 centimetrů a šampionát pro něj skončil. Nakonec byl první pod čarou, o postup ho připravilo jedno zaváhání na 221 centimetrech.

Na večerní loučení se může chystat třináctinásobná mistryně světa Allyson Felixová, která by měla být v americké sestavě smíšené štafety na 4x400 metrů. Do rozběhu nenastoupila, ale i bez ní kvarteto USA postoupilo z prvního místa časem 3:11,75.

Kvalifikaci kladivářů vyhrál čtyřnásobný mistr světa Polák Pawel Fajdek, který hodil 80,09 metru a jako jediný překonal osmdesátimetrovou hranici. Ze třetího místa se kvalifikoval jeho krajan olympijský vítěz Wojciech Nowicki (79,22).

První čeští atleti se v kvalifikacích a rozbězích představí až ve večerním programu. Před nimi absolvuje od 22:10 SELČ chodkyně Eliška Martínková závod na 20 kilometrů.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Kvalifikace a rozběhy:

Muži:

Výška: 1. Baršim (Katar), U Sang-hjok (Korea), Lovett (Kan.) a Procenko (Ukr.) všichni 228.

Kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 80,09.

Mix:

4x400 m: 1. USA 3:11,75.