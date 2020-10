Olympijský vítěz Krpálek kvůli covidu přijde o turnaj v Budapešti

Praha - Olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek měl před odjezdem na turnaj v Budapešti pozitivní test na koronavirus. Informoval o tom na svém facebookovém profilu. O první podnik kategorie Grand Slam po osmiměsíční pauze způsobené koronavirovou pandemií tak přijde.

Podobně jako při jiných mezinárodních sportovních akcích této doby jsou testy před startem povinné. Krpálek neprošel. "Testy před odjezdem u mě bohužel prokázaly že jsem pozitivní na covid," uvedl. Bylo mu to líto. "Tak moc jsem se těšil na své první závody, které mají být tento víkend v Budapešti," posteskl si.

Kvůli nákaze musí do izolace. "Řídím se pokyny lékařů, abych byl fit na listopadové mistrovství Evropy v Praze," doplnil. Evropský šampionát by se měl v Praze uskutečnit od 19. do 21. listopadu.