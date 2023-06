Olympijský medailista Rohan nepostoupil na SP v Augsburgu z kvalifikace kanoistů

Augsburg (Německo) - Stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan nepostoupil z kvalifikace kanoistů v úvodním závodu Světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. Do sobotního semifinále při svém mezinárodním debutu v kategorii C1 těsně prošel Jiří Prskavec. Bez problémů si postup zajistili Václav Chaloupka a také kompletní trio žen.

Sedmadvacetiletý Rohan loni na úvod SP skončil třetí v Troji, letošní start do seriálu mu ale nevyšel. V první jízdě obsadil nepostupové pětadvacáté místo a nevydařila se mu ani oprava, v níž neprojel podle pravidel hned druhou branku a byl daleko za postupovou desítkou.

Bez padesátisekundové penalizace, která se v cíli objevila až dodatečně, by s přehledem postoupil. "Jel jsem to riskantně, na svoji slabší ruku. Věděl jsem, že hrozí, že to můžu zkazit, ale nechtěl jsem být pusinka a jel jsem to riskantnější. Asi jsem tam nebyl. Neumím to posoudit. Minimálně jsem tam byl špatně a dal jsem šanci rozhodčím," řekl Rohan v nahrávce pro média.

Opravnou jízdu naopak zvládl olympijský vítěz na kajaku Prskavec. Ve své doplňkové disciplíně byl v první kvalifikaci těsně před Rohanem čtyřiadvacátý a v druhé rozjížďce se i s jedním dotykem branky jako osmý vešel do postupové desítky. Síly ušetřil mistr světa z roku 2021 Chaloupka, jenž byl v první jízdě sedmý.

Pouze jedna kvalifikační jízda stačila na postup do semifinále trojici českých kanoistek. Martina Satková obsadila třetí místo, úřadující dvojnásobná vítězka SP Tereza Fišerová byla pátá a Tereza Kneblová jedenáctá.

Semifinále a finále pojedou kanoisté v sobotu. Dnes odpoledne bude šestice českých reprezentantů včetně Prskavce a Fišerové bojovat o medaile na kajaku.