Olympijské hry v Tokiu by podle Moriho měly být zase v létě

Tokio - Předseda organizačního výboru olympijských her v Tokiu Joširo Mori zpochybnil možnost, že by se odložené soutěže pod pěti kruhy uskutečnily v jarních měsících. Funkcionář je přesvědčen, že se bude závodit přibližně ve stejné době, v níž se olympiáda měla konat letos, než byla kvůli pandemii koronaviru odložena na příští rok. Řekl to v rozhovoru pro japonskou televizi.

"První návrhy bych rád nabídl už koncem příštího týdne," uvedl Mori a naznačil, že by se termíny neměly zásadně lišit od původně plánovaných. Olympijské hry se měly uskutečnit od 24. července do 9. srpna, paralympijské hry poté od 25. srpna do 6. září, v úterý se ale vedení MOV s pořadateli a zástupci japonské vlády dohodli na odložení. "Hry měly být v létě, takže bychom měli přemýšlet o období mezi červnem a září," prohlásil Mori.

Hledáním nejvhodnějšího termínu se začala tento týden zabývat zvláštní pracovní skupina zástupců MOV a organizátorů. První jednání s představiteli 33 sportovních federací ale žádný konkrétní výsledek nepřineslo. Předseda MOV Thomas Bach už dříve zdůraznil, že hledání nového termínu bude vyžadovat oběti a kompromisy od všech zúčastněných a nevyloučil ani přesunutí her do jarních měsíců. Rozhodnutí by zřejmě mělo padnout do tří týdnů.