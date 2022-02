Olympijská výstava fotografií ČTK je ve Vrchlabí, připomíná i místní sportovce

Vrchlabí (Trutnovsko) - Venkovní fotografická výstava České tiskové kanceláře o účasti českých a československých sportovců na olympijských hrách je ode dneška ve Vrchlabí na náměstí T. G. Masaryka. Pro vrchlabskou zastávku ČTK výstavu nazvanou Olympijské okamžiky rozšířila o jednu speciální plochu věnovanou olympijským úspěchům místních rodáků. Ve městě, které je nazýváno branou Krkonoš, bude výstava do začátku března.

Výstava na 20 panelech nabízí přes 150 velkoformátových fotografií a vedle historických snímků jsou na ní k vidění i úspěchy českých sportovců na poslední letní olympiádě v Tokiu. Stejně jako předchozí fotografické výstavy ČTK čerpá především z bohatého fotografického archivu národní tiskové agentury, ale také z dalších zdrojů. Po zimních olympijských hrách v Pekingu, které začínají právě dnes, se pravděpodobně složení fotografií na výstavě upraví.

Na zvláštním panelu si Vrchlabští budou moci připomenout triumfální návraty z posledních dvou zimních olympiád v podání snowboardistky Evy Samkové, biatlonisty Michala Krčmáře a rychlobruslařky Karolíny Erbanové. Ale také běžkyni na lyžích Blanku Paulů, která do Vrchlabí přivezla v roce 1984 první olympijskou medaili, když v Sarajevu československé závodnice vybojovaly stříbro ve štafetě.

Olympijské okamžiky měly premiéru loni v srpnu v Uherském Hradišti, poté se přesunuly do Šumperku, Brna a Prahy. "Z Vrchlabí se výstava přesune do Kopřivnice, kde bude součástí akcí v rámci oslav Zátopek 100," řekla šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková. Od narození fenomenálního běžce Emila Zátopka, držitele čtyř zlatých olympijských medailí, uplyne 19. září 100 let. V květnu se expozice vrátí do Prahy.

Od roku 2018 jde o čtvrtou "okamžikovou" výstavu fotografií z archivu ČTK. Ke stému výročí republiky a svého založení ČTK uspořádala před čtyřmi lety putovní výstavu Okamžiky století, v roce 2019 pak k 30. výročí pádu komunistického režimu výstavu Okamžiky sametové revoluce. Na ni v roce 2020 volně navázala výstavou Nežádoucí okamžiky, která mapovala manipulaci a cenzuru v žurnalistice.