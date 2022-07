Olympijská vítězka Thiamová má druhý světový titul v sedmiboji

Český rekordman Jirka vypadl na MS v rozběhu dvoustovky, v tom svém byl poslední

Český rekordman Jan Jirka vypadl na mistrovství světa v rozběhu dvoustovky. V tom svém obsadil poslední sedmé místo v čase 20,73 sekundy, kterým o desetinu zaostal za svým letošním maximem. Celkově se na atletickém šampionátu v Eugene zařadil na 35. místo.

Někdejší bronzový medailista z ME do 23 let byl v nejrychlejším sedmém rozběhu, který výkonem 19,98 vyhrál americký obhájce titulu Noah Lyles. Český reprezentant na nejlepší nestačil a ani se nepřiblížil svým nejlepším běhům. "Chtěl jsem tady na akci předvést podstatně rychlejší čas, cítil jsem se super. Je to pro mě takový neutrální čas. Není to průšvih, není to žádná radost," řekl osmadvacetiletý atlet České televizi. Jeho český rekord z loňského roku má hodnotu 20,45 sekundy. "Je náročné běžet s těmito soupeři, kteří vyklušou za dvacet," doplnil.

Infarktovou kvalifikaci prožila favorizovaná diskařka Valarie Allmanová. Vedoucí žena světových tabulek se na domácí půdě po dvou neplatných pokusech zachraňovala třetím hodem. V něm poslala disk více než čtyři metry za kvalifikační limit, výkonem 68,36 metru vyhrála skupinu A a bude ve finále.