Olympijská štafeta začne bez diváků, oheň v lucerně přepraví vůz

Fukušima (Japonsko) - Oficiální část olympijské štafety začne ve čtvrtek ve Fukušimě podle plánu, ale bez diváků, oheň nebude hořet v tradiční pochodni a neponesou ho běžci. Místo toho má být plamen pro hry v Tokiu udržován v lucerně a po trase jej bude přepravovat vozidlo. O nouzovém plánu organizátorů informovala japonská média.

Olympijský oheň byl zažehnut 12. března v řecké Olympii. Ani na tento tradiční ceremoniál ale kvůli pandemii koronaviru nesměli diváci a v omezeném režimu se uskutečnily i další oficiality. Řecká část štafety byla dokonce předčasně ukončena, protože při zastávce ve Spartě přilákala nečekaně vysoký počet lidí.

Do Japonska dorazil olympijský oheň v pátek a nejprve se vydal na takzvanou cestu ohně zotavení, při které navštěvuje místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011. O víkendu se přes obavy z šíření koronaviru přišlo podívat na olympijský oheň vystavený na železniční stanici v japonském Sendai více než 50 tisíc lidí. Zájem lidí organizátory překvapil a podle médií také uvažovali o předčasném ukončení akce. Ve čtvrtek už má být přítomnost veřejnosti zcela vyloučena.

Slavnostní zahájení olympijských her je naplánováno na 24. července, ale v současnosti vše směřuje k tomu, že gigantická sportovní akce bude odložena. Mezinárodní olympijský výbor už to v neděli připustil a čelí stále sílícímu tlaku členských zemí i sportovců. Člen MOV Richard Pound v pondělí oznámil dosud nepotvrzenou informaci, že hry 24. července nezačnou. MOV si vzal čas na konečné rozhodnutí do čtyř týdnů, ale podle posledních zpráv by mělo padnout v řádu dnů.

V Japonsku bylo do dneška potvrzeno 1128 případů osob nakažených novým typem koronaviru, 42 lidí nemoci COVID-19 podlehlo. Celosvětově se podle aktuálních údajů nakazilo ve 194 zemích světa více než 377.000 lidí a 16.500 jich zemřelo.