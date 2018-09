Praha - Po padesáti letech od debutu Želva dnes skupina Olympic vydává desku Trilobit. Olympic na albu představí čtrnáct nových skladeb, které stylově shrnují existenci kapely. Na albu hostují tři hosté ze zámoří - český rodák a první externí hudební producent Olympicu Mirek Váňa, kytarista Alex Darson a klávesák Eren Basbug. Skupina album pokřtí 18. září v pražské Malostranské besedě.

Na albu, které uvozuje heslo "Nová energie", posluchači naleznou popěvky navazující na šedesátá léta, pomalejší balady i dynamické kytarové skladby. "Od vstupního lehce bizarního velezpěvu o trilobitovi je to sympatický důkaz neuvěřitelného faktu, že i po pětapadesáti letech existence a mnoha stovkách písniček je Olympic stále obdivuhodně vitální," uvedl za vydavatelství Supraphon Lukáš Kadeřábek.

Hudebním oživením nahrávky je přítomnost zahraničních hostů, které společně s Jandou přizval díky svým kontaktům na americkou Berklee College of Music producent Váňa. "Potřebujeme změnu. My hrajeme všichni tak nějak stejně a kromě poslechu nových kapel nemáme kontakty, abychom se mohli vymanit z našeho klišé. A myslím, že tahle deska bude pro hodně lidí zjevením, že jsme schopni změnit aranžérskou práci. Bude to prostě jiná deska, to je hlavní důvod, proč ji Olympic natáčí," řekl již dříve ČTK lídr kapely Petr Janda. Olympic na podzim vedle vydání desky plánuje turné.

Na textech se podílela tradiční sestava v podání Petra Jandy a Ondřeje Fencla. K dvojici se připojili Miroslav Černý, Vlasta Henych a v závěrečném bluesovém počinu také Pavel Chrastina, bývalý baskytarista skupiny.

Janda navázal spolupráci s bostonskou hudební školou před dvěma lety. Prostřednictvím Váni vytvořil ze studentů soubor, s nímž vystoupil v místním klubu. Ve Spojených státech tak v anglických verzích v často nečekaných aranžích zazněly hity Olympiku. Koncert vyšel na DVD.

Kapela debutovala v roce 1968 albem Želva, které je první českou beatovou dlouhohrající deskou.