Olympiádu startují curlingové mixy i s českými manželi Paulovými

Pracovníci v ochranných oblecích uklízeli 29. ledna 2022 halu pro curling na olympiádě v Pekingu. ČTK/AP/Jae C. Hong

Peking - Zimní olympijské hry v Pekingu odstartují curlingem. Dva dny před slavnostním zahájením se v české premiéře v tomto sportu pod pěti kruhy představí v soutěži smíšených dvojic manželé Zuzana a Tomáš Paulovi.

Do olympijského turnaje vstoupí Paulovi ve středu 2. února duelem manželských párů. Čeští reprezentanti se utkají s norskou dvojicí Kristin Skaslienová, Magnus Nedregotten, bronzovými medailisty z minulých her.

"Máme dva cíle. Ten realistický je páté až sedmé místo. Optimistický, s kterým jedeme na každý turnaj, je, že chceme postoupit do play off a hrát o pódium," řekl Tomáš Paul před soutěží, která se odehraje na ledu vytvořeném v plaveckém stadionu Ice Cube.

Celkem mají před sebou devět zápasů v základní části, ten poslední proti domácím Číňanům. Čtveřice nejlepších postoupí do semifinále, finále je na pořadu v úterý 8. února. "Víme, které páry jsou na naší úrovni a které jsou odskočené, ale je to vyrovnané," řekl Paul. "Mix není disciplína, v které odhadnete vítěze. Je to hra, nejde o sílu ani rychlost, ale jde o aktuální schopnosti. Můžeme porazit favorita, ale můžeme prohrát i s papírově nejslabším," dodala jeho žena.

Od 9. do 20. února se na pekingském ledě budou v bojích o medaile v curlingu střídat muži a ženy bez české účasti. Zlato ve smíšených dvojicích před čtyřmi lety v Pchjongčchangu vybojovali Kanaďané, tým USA vyhrál soutěž mužů a v ženských družstvech triumfovalo švédské kvarteto.

Poprvé se hrál curling na olympiádě v roce 1924. Muži a ženy jsou stabilně v programu od roku 1998, o deset let později byla přidána kategorie smíšených dvojic.