Olsbuová Röiselandová poprvé vyhrála SP, Davidová byla ve stíhačce sedmá

Oslo - Biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová je poprvé celkovou vítězkou Světového poháru. Norka stvrdila svůj triumf dnešním druhým místem v závěrečném stíhacím závodu v Oslu na Holmenkollenu, kde prohrála jen s krajankou Tiril Eckhoffovou, loňskou majitelkou velkého křišťálového glóbu. Na pořadu už mají biatlonistky jen nedělní závod s hromadným startem a Olsbuová Röiselandová má před Švédkou Elvirou Öbergovou nedostižný náskok.

Češky neudržely pozice ze sprintu, třikrát na střelnici chybující Markéta Davidová klesla ze čtvrtého na sedmé místo a Jessica Jislová z šestého na dvanácté. Naopak Michal Krčmář si díky čisté střelbě polepšil z 33. na 18. příčku. Vyhrál rovněž bezchybný Němec Erik Lesser před již jistým vítězem seriálu Francouzem Quentinem Fillonem Mailletem.

Lesser, který po nedělním závodu s hromadným startem ukončí kariéru, si připsal první vítězství v seriálu po šesti letech. Celkově se radoval potřetí. Eckhoffová navázala na výhru z pátečního sprintu a Olsbuovou Röiselandovou porazila o skoro půl minuty. Třetí dojela Slovenka Paulína Fialková.

Jednatřicetiletá Olsbuová Röiselandová, jež v sezoně vyhrála šest závodů Světového poháru, se po druhé střelbě vleže dostala i do vedení. Po závěrečné stojce a trestném okruhu ale trojnásobná olympijská vítězka první místo neudržela. Dojezd do cíle s vlajkou si tak vychutnala Eckhoffová.

Davidová chybovala jednou na prvních třech položkách a jela desátá. Závěrečných pět terčů zasáhla a polepšila si na sedmé místo. Jislová musela na trestné kolo po první a poslední střelbě. Obě čeká na závěr sezony ještě nedělní závod.

Dvojnásobná juniorská mistryně světa Tereza Voborníková chybovala jen jednou a čtyřiadvacátým místem si vylepšila své kariérní maximum mezi elitou. Lucie Charvátová byla v půlce závodu dostižena a ze závodu stažena.

Mezi muži bodovali kromě Krčmáře i Adam Václavík (24.) a Jakub Štvrtecký (31.). Naprázdno vyšel pouze Mikuláš Karlík, jehož po sedmi chybách dokončil stíhačku na 42. místě.

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Lesser (Něm.) 32:03,8 (0 tr. okruhů), 2. Fillon Maillet (Fr.) -9,4 (1), 3. Laegreid (Nor.) -22,7 (3), 4. Samuelsson (Švéd.) -1:04,9 (2), 5. Christiansen (Nor.) -1:09,7 (2), 6. Ponsiluoma (Švéd.) -1:31,3 (3), 7. Bakken -1:37,9 (1), 8. A. F. Andersen (oba Nor.) -1:40,2 (2), 9. Doll (Něm.) -1:43,6 (3), 10. Strolia (Lit.) -1:50,1 (1), ...18. Krčmář -2:27,4 (0), 24. Václavík -3:25,1 (4), 31. Štvrtecký -3:46,7 (5), 42. Karlík (všichni ČR) -5:30,5 (7).

Konečné pořadí stíhacího závodu (po 7 závodech): 1. Fillon Maillet 379, 2. Samuelsson 282, 3. Lesser 253, 4. Jacquelin 244, 5. Christiansen 217, 6. Desthieux (Fr.) 201, ...21. Krčmář 120, 40. Václavík 48, 67. Štvrtecký 12.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 22 závodů): 1. Fillon Maillet 969, 2. Samuelsson 687, 3. Laegreid 682, 4. Christiansen 670, 5. Jacquelin (Fr.) 658, 6. T. Bö (Nor.) 599, ...28. Krčmář 305, 53. Václavík 82, 58. Štvrtecký 77, 100. Karlík 2.

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Eckhoffová 29:55,7 (2 tr. okruhy), 2. Röiselandová (Nor.) -24,9 (2), 3. P. Fialková (SR) -50,5 (0), 4. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -59,0 (1), 5. Herrmannová (Něm.) -1:05,2 (2), 6. Hauserová (Rak.) -1:11,0 (3), 7. Davidová (ČR) -1:19,7 (3), 8. E. Öbergová (Švéd.) -1:29,7 (2), 9. Hildebrandová -1:34,3 (0), 10. Preussová (obě Něm.) -1:37,2 (0), ...12. Jislová -2:12,1 (2), 24. Voborníková -3:21,1 (1), Charvátová (všechny ČR) dostižena o kolo.

Konečné pořadí stíhacího závodu (po 7 závodech): 1. Röiselandová 380, 2. E. Öbergová 300, 3. H. Öbergová (Švéd.) 262, 4. Chevalierová-Bouchetová 240, 5. Hauserová 222, 6. Bescondová (Fr.) 208, ...10. Davidová 170, 14. Jislová 153, 59. Voborníková 17.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 22 závodů): 1. Röiselandová 909, 2. E. Öbergová 783, 3. Hauserová 665, 4. H. Öbergová 631, 5. Chevalierová-Bouchetová 328, 6. Alimbekavová (Běl.) 589, ...9. Davidová 533, 16. Jislová 432, 66. Voborníková 39, 73. Charvátová 33, 75. Puskarčíková 30, 94. Vinklárková 12, 102. Teplá (všechny ČR) 5.