Olomoučtí hokejisté vyhráli v Karlových Varech 3:0, Lukáš má pátou nulu v sezoně

Karlovy Vary - Hokejisté Olomouce zvítězili v utkání 30. extraligového kola na ledě Karlových Varů 3:0. Západočeši nedosáhli doma na body počtvrté za sebou a jsou i nadále jasně nejhorším týmem soutěže v zápasech před svými diváky. Hanáci venku uspěli po sérii čtyř porážek. Brankář vítězů Jan Lukáš uhájil již pátou nulu v probíhajícím ročníku.

Po sérii neúspěchů sáhli trenéři karlovarské Energie razantním způsobem ke změnám v sestavě, kde oproti předchozím zápasů nezůstala prakticky žádná z útočných formací ve stejném složení. Zároveň se dnes také domácím fanoušků představila již druhá akvizice z Finska, a to útočník Juusola, který nastoupil ve třetí formaci společně s Grígerem a Kofroněm.

Tým Energie sice začala aktivněji, když si v úvodních osmi minutách vytvořil dvě slibné příležitosti Gríger, avšak bez brankového efektu. Na druhé straně to byla Olomouc, která v 10. minutě prakticky z prvního vážnějšího výpadu otevřela díky Nahodilově bekhendové dorážce skóre.

Po sérii vyloučení, kdy domácí dostali šanci hrát 21 sekund ve čtyřech proti třem, se na konci úvodního dějství dostali ke slovu opět hráči z Hané - ve 20. minutě nahození Pláška od modré čáry šikovně za Lukešova záda tečoval Navrátil a po potvrzení jeho zásahu videorozhodčím mohli hosté slavit navýšení vedení na dvě branky.

Karlovarským hráčům ve druhé třetině nedodala potřebný herní impulz ani výměna brankářů, když Lukeše vystřídal Habal. Oku nepříliš lahodící hra, jež byla rozkouskována častými vyloučeními a řadou šarvátek z obou stran, pokračovala i v této části hry.

Hráči Energie marně dobývali obranný val hostů ve středním pásmu a když už prošla Rachůnkova střela k brance Lukáše, zastavila ji pravá tyč. Na druhé straně svěřenci kouče Tomajka opět z minima vytěžili maximum. Ve 37. minutě krátkou přesilovku čtyř proti třem bleskově využil Knotek po ideální Nahodilově nahrávce.

S přehledem hrající Olomouc v čele s výborným Lukášem v brance a také díky obětavé hře v obranném pásmu si ve třetí třetině tříbrankové vedení již s přehledem pohlídala a nedala domácím šanci utkání nějakým způsobem zdramatizovat.

Hlasy trenérů po utkání:

David Bruk (Karlovy Vary): "Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme potřebovali bodovat, jelikož se nacházíme v tabulce tam, kde se nám to nelíbí a nechceme tam být. Máme velký problém mimo jiné s domácími zápasy, potřebovali jsme tady udělat nějaké body, což se nepovedlo. Snaha od hráčů tam byla, nemám jim v tomto ohledu co vytknout, ale strašně nás trápí přesilové hry, s kterými si dlouhodobě nedokážeme poradit a dlouho jsme z nich nedali branku. V dnešním utkání jsme se snažili soupeře zatlačit, hodně forčekovat, vytvořit si nějaké šance, ale nemáme klid v koncovce. V poslední době dáváme extrémně málo branek, což nás velice trápí. Musíme ty body tedy vybojovat zase někde jinde, protože se aktuálně nenacházíme vůbec v lehké situaci."

Boris Žabka (Olomouc): "Dnešní výhry si strašně vážíme, protože jsme odehráli minule slušné utkání v domácím prostředí se Spartou, které jsme prohráli 0:1. A chtěli jsme tedy co nejdříve bodovat. Šli jsme do zápasu s cílem začít s dobrou defenzivou a využít nějaký protiútok, co se nám v první třetině povedlo. A to myslím nakonec rozhodlo, protože jsme neměli ideální druhou třetinu, kde si domácí vytvořili nějaké šance. Podržel nás ale gólman a ustáli jsme to. Podařilo se nám dát i třetí gól a zbytek zápasu jsme si už pohlídali."

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Nahodil (Orsava, Mareš), 20. Navrátil (Plášek, Mareš), 37. J. Knotek (Nahodil, Orsava). Rozhodčí: Horák, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. Diváci: 2803.

Karlovy Vary: Š. Lukeš (21. Habal) - Pulpán, Huttula, Stříteský, Bartejs, Havlín, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Koffer, Hladonik, T. Rachůnek - Kofroň, Gríger, Juusola - Kružík, Jiskra, Redlich. Trenér: Bruk.

Olomouc: Lukáš - T. Galvas, Ondrušek, A. Rutar, Mareš, Řezníček, Švrček - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - Orsava, Nahodil, Klimek - Navrátil, Kusko, Plášek - Olesz, Strapáč, Kunc. Trenér: J. Tomajko.