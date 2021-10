Olomoucký soud rozhodne o trestech v kauze podvodů s fiktivními recepty

Před senátem Krajského soudu v Olomouci stanuli 11. ledna lékař, lékárník a revizní lékař, kteří byli podle obžaloby zapleteni do rozsáhlého podvodu s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí se škodou až 11,5 milionu korun. Zneužity byly přitom osobní údaje pacientů. Soud se případem bude zabývat až do pátku. Na snímku jsou obžalovaní Vladimír Líčeník (vlevo) a Luděk Konvička (vpravo).

Před senátem Krajského soudu v Olomouci stanuli 11. ledna lékař, lékárník a revizní lékař, kteří byli podle obžaloby zapleteni do rozsáhlého podvodu s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí se škodou až 11,5 milionu korun. Zneužity byly přitom osobní údaje pacientů. Soud se případem bude zabývat až do pátku. Na snímku jsou obžalovaní Vladimír Líčeník (vlevo) a Luděk Konvička (vpravo). ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes vyhlásí tresty v případu rozsáhlých podvodů s fiktivními recepty ve Valašském Meziříčí, ve které čelí obžalobě praktický lékař Vladimír Líčeník a lékárník Luděk Konvička. Kvůli rozsáhlosti kauzy, ve které bylo vyslechnuto na 600 svědků, soud čte rozsudek tři dny, k trestům by se měl dostat dnes dopoledne. S recepty muži podváděli podle obžaloby šest let, škodu žalobce vyčíslil na 11,5 milionu korun. Část případu soud však vyloučil k samostatnému projednání, nepodařilo se totiž vyslechnout některé svědky. Kauzou se soud zabýval téměř pět let.

Podle obžaloby se lékař s lékárníkem podvodů dopouštěli od roku 2006 do roku 2012. Líčeník podle státního zástupce vystavoval svým jménem lékařské předpisy na lidi, jejichž osobní údaje získal zejména ze své evidence pacientů. Činil tak bez jejich vědomí, uvádí obžaloba. Předpisy na léky a zdravotnický materiál předával provozovateli lékárny Konvičkovi, který je předkládal k úhradě zdravotním pojišťovnám. Pojišťovny podle žalobce poté uhradily léky a zdravotnický materiál na bankovní účet lékárníka. Léky a zdravotnický materiál nikdy pacientům předány nebyly, dodal žalobce. Oba muži vinu u soudu popřeli.

Líčeník a Konvička jsou obžalovaní z podvodu, v případu ještě figuruje revizní lékař Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Martin Piperka, který jim podle obžaloby pomáhal uniknout trestnímu stíhání. Je obžalován z nadržování.