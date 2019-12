Olomoucký soud otevřel případ vraždy muže na faře v Chudobíně

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes otevřel letošní případ vraždy šestadvacetiletého muže na faře v Chudobíně na Olomoucku. Na svědomí ji má podle žalobkyně dvaadvacetiletý, dosud netrestaný Miroslav Vepřek z Šumperka. Mladík muže bodl podle obžaloby letos v dubnu nejprve nožem a nakonec ho umlátil pohrabáčem. Vepřek se dnes k činu přiznal. Uvedl, že kamarád na něj zaútočil první a on dostal při vzájemné potyčce strach. Hrozí mu až 20 let vězení, podle obžaloby ho zabil zvlášť surovým způsobem.

Podle žalobkyně Alice Ondráškové se tragédie stala v noci na 25. dubna v budově farního úřadu. Vraždě předcházela potyčka mezi obžalovaným a šestadvacetiletým mužem. Podle žalobkyně na Vepřeka nejprve zaútočil jako první s nožem šestadvacetiletý muž. Obžalovaný vzápětí uchopil také nůž a kamaráda opakovaně bodl. Poté ho udeřil pohrabáčem do hlavy. "Celkem 12krát ho udeřil pohrabáčem do hlavy," uvedla žalobkyně. Způsobil mu řadu zlomenin lebky i otok mozku. Bezprostřední příčinou bylo zhmoždění mozku.

Vepřek, strojní mechanik, se k vraždě přiznal. Uvedl, že muž byl jeho kamarádem a na Litovelsko vyjeli společně. Do budovy farního úřadu jej v noci zavedla právě oběť s odůvodněním, že tam dříve bydlel. Muž byl podle Vepřeka pod vlivem pervitinu, do potyčky se dostali po předchozím banálním sporu. "Popadl nůž a zaútočil na mě. Měl jsem strašný strach, popadl jsem nůž a bodl jsem ho, ale to ho vůbec nezastavilo a útočil dál. Znovu jsem ho musel bodnout. Bylo to jak z nějakého hororu, nevěděl jsem, co mám dělat," uvedl Vepřek.

Doda, že ho muž začal ohrožovat krbovým nářadím, tak ho popadl také. Myslel si, že se brání. "Když jsem se ve spise dozvěděl, kolik měl ran, bylo mi z toho zle," dodal Vepřek. Vlakem a taxíkem za peníze oběti poté dojel domů a svěřil se kamarádce, následně se vrátil na místo činu. Dům byl uzavřený, uvedl, že si myslel, že je kamarád v pořádku.

Podezřelého mladíka zadrželi policisté o týden později. Detektivům zpočátku ztěžovalo práci to, že muž nebyl dosud trestán a po vraždě zakrýval stopy. Vzal například oběti jeho neschopenku, i botu, proč, to nedokázal vysvětlit. Soud má případ nařízen i na středu, v plánu má svědky i znalce. Rozsudek však zřejmě ještě nepadne.

V Olomouckém kraji šlo o první případ vraždy v letošním roce.