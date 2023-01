Olomoucký soud otevřel případ podvodů, podle žalobce bylo poškozeno asi 200 lidí

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes otevřel rozsáhlý případ investičních podvodů, ve kterých přišlo o své peníze podle obžaloby přes 200 lidí. Zodpovídá se z nich Aleš Vrubel z Přerova, státní zástupkyně vyčíslila škodu na víc než 196 milionů korun. Lidé podle obžaloby muži, který jim sliboval zhodnocení financí, svěřili částky v řádu statisíců až milionů korun. Vzhledem ke škodě velkého rozsahu muži hrozí pět až deset let vězení. Vrubel dnes u soudu vinu odmítl. Řekl, že šlo o jeho dlouhodobé klienty a dlouhodobé vztahy s obrovským množstvím smluv, nikoho podle svých slov nepodvedl.

Případ popisuje údajné podvody v letech 2010 až 2017. Podle žalobkyně Vrubel v úmyslu získat majetkový prospěch pod falešnou záminkou zhodnocení peněz sjednával s poškozenými dohody o investicích, o kterých nepravdivě tvrdil, že jsou zajištěny. "Skutečnou investiční činnost prováděl pouze v omezené míře, svěřené prostředky používal za jiným účelem, věděl, že sjednané závazky nebude moci splatit," uvedla žalobkyně, která žaluje i jeho obchodní společnost.

Vrubel obžalobu odmítl, poukázal na to, že se obžaloba zaměřila pouze na nepatrnou část jeho podnikání, investování. Jeho podnikání bylo podle něj zaměřeno na zprostředkovatelskou činnost, šlo o pojistné smlouvy, uvedl, že v této činnosti byl úspěšný a měl na 4000 smluv. "Odmítám, že bych kohokoliv chtěl jakkoliv podvést, a to jak přímo, tak nepřímo. Většina z nich jsou mí dlouholetí klienti, neměl jsem důvod kohokoliv poškodit, obohatit sebe, případně jinou osobu," uvedl Vrubel. Dodal, že investování byla jen nástavba jeho činnosti. Uvedl, že do budoucna uvažoval, že jej rozvine. "Lituji toho, že řada lidí neobdržela své investice zpět, ale jsem přesvědčen, že jsem nikoho nepoškodil svým úmyslným jednáním a nechtěl jsem nikoho podvést," řekl obžalovaný.

Jeho společnost skončila nakonec v insolvenci, návrh podal jeden z klientů. "Všichni jsme tomu věřili, nikdo o tom nepochyboval. Pak jsme všichni prozřeli," řekla soudci jedna z poškozených. "Zpočátku nikoho nenapadlo, že by to mohl být podvrh. Řadě lidí se investice vrátila i se zhodnocením. Jedna z klientek v létě 2016 však chtěla peníze vyplatit, pan Vrubel se tomu bránil, a to nám už připadalo divné. Pak se spustila lavina," popsala.

Obžaloba čítá 206 bodů s celkovou škodou 196,3 milionu korun. Šlo o částky v řádu statisíců korun, mezi poškozenými však podle obžaloby nechybějí lidé, kteří muži svěřili i čtyři nebo devět milionů korun. Poškození žádají náhradu škody, jejich požadavky četl soudce Martin Lýsek přes půl hodiny. Obžaloba dnes uvedla, že Vrubel považuje všechny body v obžalobě za sporné a požaduje dokazování. U jednotlivých dílčích případů chce vyvrátit svou vinu, uvedl obhájce Tomáš Vymazal. Pro soud to znamená předvolat postupně všechny poškozené. "V plánu máme vyslechnout přes 200 svědků," řekl ČTK soudce Lýsek právě s odkazem na to, že obžalovaný trvá na výslechu všech svědků.