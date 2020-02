Olomoucký soud otevře kauzu Vidkun

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes otevře korupční kauzu s názvem Vidkun, která podle žalobců odkrývá korupční vztahy mezi policisty, podnikateli a veřejnými činiteli. Před soudem kvůli ní stane bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČCSD), který je obžalovaný z podplácení, někdejší šéf krajské hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý krajský policejní náměstek Karel Kadlec obžalovaní ze zneužití pravomocí. Kadlec je navíc obžalován i z přijetí úplatku. Olomoucký podnikatel Ivan Kyselý je obžalovaný z účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby.

Případ je naplánována od 18. února do 7. května, soudce Martin Lýsek nařídil 21 jednání. Po přečtení obžaloby by se ke slovu měli dostat postupně obžalovaní, pro jejich výslech má soudce vyhrazen zbytek tohoto týdne. Svědci by měli přijít na řadu při dalších jednáních. Jen žalobce navrhuje vyslechnout 28 svědků, řekl ČTK soudce.

Kadlec podle usnesení o zahájení stíhání podnikateli Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo o případy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce nebo kauzu Tesco SW, jež měly zůstat utajeny. Kadlec tvrdil, že se ničeho protiprávního nedopustil. Hájil se tím, že šlo o operativní činnost, kdy naopak získával informace. Jeho tvrzení odmítl krajský soud, když rozhodoval o Kadlecově žalobě proti propuštění z policie. Bývalý olomoucký hejtman z let 2012 až 2016 Jiří Rozbořil se podle policistů snažil ovlivnit vyšetřování týkající se výstavby jezdeckého areálu. Rozbořil, který stejně jako ostatní obvinění tvrzení obžaloby odmítají, přišel kvůli kauze o svou politickou kariéru.

Rozsáhlým případem se bude soud zabývat po čtyřech letech a čtyřech měsících od policejní razie na několika místech v Olomouci, po které skončili na tři měsíce ve vazbě oba tehdejší policisté a podnikatel Ivan Kyselý.