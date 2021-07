Olomoucký soud by dnes měl vynést rozsudek v korupční kauze Vidkun

Olomouc - Olomoucký krajský soud má dnes vynést dlouho očekávaný rozsudek v kauze Vidkun, která podle státního zástupce odkrývá korupční vztahy mezi podnikateli, policisty a veřejnými činiteli. Před soudem čelili obžalobě bývalý olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec, tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj, vlivný podnikatel Ivan Kyselý a bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD). Obžalováni jsou z korupčního jednání, všichni svou vinu po celou dobu procesu odmítali.

Kadlec podle obžaloby podnikateli Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení. Šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce nebo Tesco SW, jež měly zůstat utajeny. Kyselý podle žalobce využíval tyto informace k posílení svého vlivu a prostřednictvím Kadlece a jeho podřízeného Petrůje také trestní řízení ovlivňoval. Některé případy byly spjaty i s bývalým hejtmanem Rozbořilem.

Rozbořil je obžalován z podplácení, na Petrůje a Kadlece podal státní zástupce obžalobu ze zneužití pravomocí. Kadlec, který podle policie vynášel informace ze spisů, je navíc obžalován i z přijetí úplatku. Za zneužití pravomocí je sazba tři až deset let, za přijetí úplatku pět až 12 let a za podplácení jeden rok až šest let.

Případ začal 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zasahoval v Praze a Olomouckém kraji, soud jednání otevřel loni v únoru. Kyselý se jich neúčastnil, omlouval se ze zdravotních důvodů.