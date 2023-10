Olomoucký krajský soud vynese rozsudek v kauze Vidkun

Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes dopoledne vynese rozsudek v údajné korupční kauze Vidkun, ve které jsou obžalováni bývalý olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec, vlivný podnikatel Ivan Kyselý a bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD, nyní SOCDEM). Trojici mužů již jednou krajský soud potrestal podmíněnými tresty, případ mu však vrátil vrchní soud s tím, že rozhodnutí bylo předčasné. Žalobce obžalovaným navrhuje přísnější právní kvalifikaci a u Kadlece v případě odsouzení za přijetí úplatku i trest vězení. Obžalovaní svou vinu popírají, soud žádají o zproštění obžaloby.

Případ odkryl během procesu vzájemné vazby mezi policií, podnikatelskou sférou a samosprávou. Podle obžaloby tehdejší policejní náměstek Kadlec nejméně od února do srpna 2015 v devíti trestních řízeních vynášel informace podnikateli Kyselému. Podnikatel jej podle obžaloby poté instruoval, jak by měla policie postupovat, a tyto informace využíval k posílení svého vlivu v podnikatelsko-politickém prostředí. Krajský soud v prvním rozsudku dvojici odsoudil za korupční jednání ve čtyřech trestních kauzách s tím, že u zbývajících pěti není dostatek důkazů, i to obžaloba napadla.

Kadlec byl původně odsouzen za zneužití pravomocí, podnikatele Kyselého soud potrestal za účastenství na zneužití pravomoci úřední osoby. Bývalého hejtmana Rozbořila krajský soud odsoudil za podplácení. V kauze byl původně obžalován i šéf olomouckého krajského odboru hospodářské kriminality Radek Petrůj, kterého krajský soud pravomocně zprostil viny. Petrůj se poté vrátil k policii.

Kauza začala 13. října 2015, kdy tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zasahoval v Praze a Olomouckém kraji. Soudy se případem zabývají od roku 2020.