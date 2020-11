Olomoucký arcibiskup Graubner je s koronavirem v nemocnici

Ilustrační foto - Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vystoupil 25. února 2020 v Kroměříži na tiskové konferenci k předání správy Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži církvi. Církev je získala v církevních restitucích v roce 2015, dosud se však o provoz obou památek staral na základě smlouvy o služebnosti Národní památkový ústav. Smlouva byla platná do 25. února 2020, olomoucké arcibiskupství se s NPÚ nedohodlo na jejím prodloužení.

Olomouc - Olomoucký arcibiskup Jan Graubner pozitivně testovaný na covid-19 byl kvůli zhoršenému zdravotního stavu hospitalizován. Je ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Převezen tam byl o víkendu, řekl dnes ČTK mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který zůstává v domácí karanténě.

Dvaasedmdesátiletý arcibiskup olomoucký a metropolita moravský podstoupil test na covid-19 ve středu minulý týden, neboť se nemoc krátce předtím vyskytla v okruhu jeho blízkých spolupracovníků. Arcibiskup byl po pozitivním výsledku nejprve v domácím ošetřování. "Poté se jeho stav trochu zhoršil, o víkendu byl proto převezen do nemocnice. Bylo potřeba, aby byl pod dohledem," řekl ČTK mluvčí Gračka.

Stejně jako arcibiskup se s nemocí covid-19 aktuálně potýká také pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík, který patří do nejbližšího arcibiskupova okruhu. Čtyřiapadesátiletý Josef Nuzík byl společně s Antonínem Baslerem vysvěcen na pomocného biskupa olomoucké arcidiecéze v říjnu před třemi lety poté, co je do těchto funkcí jmenoval papež František. Pomocní biskupové v olomoucké arcidiecézi mají za úkol pomáhat arcibiskupovi při veškerém řízení arcidiecéze a zastupovat ho. "Prosíme věřící, aby na jejich zdraví pamatovali v modlitbách. Oba dva také všem, kdo se za ně modlí a o jejich zdravotní stav projevují zájem, vyjadřují upřímný dík a zůstávají ve spojení v modlitbě," doplnil Gračka na stránkách olomouckého arcibiskupství www.ado.cz.