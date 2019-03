Vizualizace plánované stavby Středoevropského fóra (SEFO) v centru Olomouce. Kulturní centrum od architekta Jana Šépky by mělo vzniknout v proluce vedle Muzea moderního umění.

Vizualizace plánované stavby Středoevropského fóra (SEFO) v centru Olomouce. Kulturní centrum od architekta Jana Šépky by mělo vzniknout v proluce vedle Muzea moderního umění. PR/Muzeum umění Olomouc

Praha - Muzeum umění Olomouc při hledání návrhu podoby nové muzejní budovy Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) opakovaně porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. Novinářům to řekl Miroslav Leixner, ředitel ministerského odboru interního auditu a kontroly. Muzeum je nyní s ministerstvem ve sporu, jeho zaměstnanci chtějí odstoupení ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Vedení muzea prosazuje stavbu podle deset let starého návrhu, který vzešel z veřejné zakázky malého rozsahu na studii stavby. Ta podle Leixnera nebyla transparentní. Staněk chce na stavbu za bezmála 600 milionů korun architektonickou soutěž.

"Nechci brát autonomii muzeu umění za těch 600 milionů korun, jde mi o politickou odpovědnost, která je stejně důležitá jako ekonomická. Chci mít jistotu, že projekt neskončí jako jiné projekty z minula - předražené a s dalšími neočekávanými nároky," řekl Staněk.

Projekt SEFO, které muzeum plánuje více než deset let, má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě. Součástí projektu je stavba budovy v proluce vedle Muzea moderního umění. Zpočátku se muzeum snažilo získat peníze z evropských dotací, to se nepodařilo a projekt dlouho stál. Před časem ho vláda zařadila do svých investičních plánů. I tím Staněk zdůvodňuje potřebu transparentní soutěže.

"Nová budova galerie musí v Olomouci určitě vzniknout, architektonická soutěž je ale pro to jediný možný legitimní nástroj, jen díky ní získá nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější architektonické řešení," řekl ministr a někdejší olomoucký primátor.

Několik desítek zaměstnanců Muzea umění v Olomouci ve čtvrtek v otevřeném dopise vyzvalo Staňka kvůli dění okolo SEFO k okamžité rezignaci, obrátili se i na premiéra Andreje Babiše (ANO). Staněk uvedl, že otázka důvěry a kompetentnosti ministra je výhradně záležitostí vlády a premiéra. Svůj postoj, který zdůvodňuje politickou zodpovědností za šestisetmilionovou investici je podle svých slov připraven obhájit před vládou, Sněmovnou i veřejností.