Olomoucká UP ocenila přední osobnosti za rozvoj demokracie

Olomouc - Univerzita Palackého dnes ocenila 14 osobností z Česka, Slovenska a Rakouska za rozvoj demokracie a boj proti totalitnímu režimu. Pamětní medaili v sále Arcibiskupského paláce dostali lidé činní v době sametové revoluce. Ocenění si odnesl politik a hradní kancléř Karel Schwarzenberg, hudebník Michael Kocáb, který na počátku 90. let inicioval a dohlížel na odchod sovětských vojsk, slovenská diplomatka a herečka Magda Vášáryová nebo rakouský politolog Erhard Busek a další.

Většina osobností si přišla pro ocenění osobně. "Jsem velice vděčný a vážím si toho, že po 30 letech právě tato univerzita vzpomíná na to, co bylo v našich životech z hlediska společenského nejdůležitější a co je nepřekonatelné a to, že jsme se zbavili moderní formy otroctví," uvedl Kocáb. Vašáryová při převzetí ocenění vzpomínala na to, jak na zdejší akademickou půdu jezdila před 30 lety debatovat s olomouckými studenty. "Byly to vřelé diskuse a nikdy na to nezapomenu," uvedla.

Za celoživotní aktivity na ochranu lidských práv získala pamětní medaili ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová, ocenění si odnesla právnička a soudkyně Eliška Wagnerová či eurokomisařka Věra Jourová. Univerzita ocenila za významnou studentskou roli při sametové revoluci Šimona Pánka, který byl jako studentský aktivista vůdcem několika stávek proti režimu.

Pro přítomné bylo ocenění ctí. "Je to pocta, kterou si opravdu nezasloužím, a to z prostého důvodu. Cokoliv jsem za poslední desetiletí dělal, dělal jsem to s takovou radostí, že to byla dostatečná odměna. Ostatně jsem za to byl povinován výchovou svého otce a tradicí naší rodiny," uvedl Karel Schwarzenberg, z šlechtického rodu svázaného zejména s jižními Čechami.

S pokorou za všechny olomoucké divadelníky a studenty, kteří se před 30 lety zasloužili o návrat demokracie převzala ocenění herečka Ivana Plíhalová, pamětní medaili získal i první polistopadový rektor olomoucké univerzity Josef Jařab. Univerzita ocenila také za vytrvalost v boji s komunistickými represemi sestru bratří Mašínů Zdenu Mašínovou a za významné disidentské aktivity signatáře Charty 77 a bývalého ministra vnitra Tomáše Hradílka, ocenění získal i olomoucký rodák, hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Hutka.

Rektor Jaroslav Miller dnes uvedl, že je olomoucká univerzita označována "za nejvíce havlovskou univerzitu". "Myšleno je to pejorativně, ale mě to vždy zahřálo u srdce. Protože pořád, zdvořile, tvrdošíjně a idealisticky lpíme na tom jednoduchém cíli, že pravda a láska, doprčic, musí zase jednou zvítězit," uvedl rektor Miller.

Oceněníje součástí listopadových oslav 30. výročí sametové revoluce v Olomouci. Historické události připomínají ve městě besed či výstavy. Akce vyvrcholí společným happeningem města a univerzity 17. listopadu na Palachově náměstí. V ten den se rozezní zvony v katedrále a ve všech olomouckých kostelech.