Olomouce díky gólům z úvodu vyhrála ve Zlíně 4:1

Zlín - Hokejisté Olomouce vyhráli v úvodním extraligovém kole na ledě Zlína 4:1. Hanáci rozhodli už v úvodním dějství, v němž vedli v 15. minutě už 3:0. Dvěma asistencemi přispěl k jejich vítězství devatenáctiletý útočník Jan Bambula. Duel byl reprízou předkola z minulé sezony, jež zůstalo po dvou duelech v Olomouci za stavu 1:1 na zápasy stejně jako zbytek play off kvůli pandemii koronaviru nedohrané.

V první třetině byl na ledě jen jeden tým, přičemž Olomouc své herní převahy ukázkově využila. Hned ve 3. minutě otevřel skóre Burian, jehož snadnou ránu Kašík propustil za svá záda. Za další tři minuty už vedli Hanáci o dvě branky - při početní výhodě zblízka skóroval Navrátil. Další možnosti na zvýšení sice promarnili Olesz či Gřeš, v 15. minutě ale přeci jen na 3:0 upravil po přesné nahrávce Bambuly Tomeček.

V prostředním dějství zase měli značnou převahu Berani, větší šanci si však vypracovat nedokázali. S dorážkou Fořta neměl Kondrád větší problém. A tak se gólu dočkali domácí fanoušci až ve třetí třetině, kdy z úhlu poslal kotouč do sítě Sedláček. Kohouti se posléze mocně snažili vzít si třígólový rozdíl zpět, Kašík se však ve třetí části rozchytal k perfektnímu výkonu.

Když už se čtyři minuty před koncem domácí nadechli k náporu a dostali k tomu navrch i přesilovou hru, vše zabrzdil faulem Sedláček. Berani nakonec ani nezkusili power play, i přesto ale ještě v poslední minutě odražený puk od zadního mantinelu doklepl do branky Olesz.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás je to výsledkové zklamání. Byl to boj o tu branku, kterou jsme nakonec dali jen jedinou. Nemyslím si, že by soupeř byl lepší. My jsme hráli aktivně, snažili jsme se, ale zatřepal s námi náskok soupeře z první třetiny. Nicméně jsme se povzbuzovali, že to můžeme změnit, ale nepomohli jsme si ani přesilovkami. Týmu herně asi není co vytknou. Snaha, bojovnost byla, ale spousta šancí skončila na hostujícím gólmanovi. Pro nás to byl nešťastný začátek a krutý výsledek. Ale je to první zápas. Doufejme, že budou lepší."

Jan Tomajko (Olomouc): "My jsme naprosto spokojeni se třemi body, ale myslím si, že zápas to byl vyrovnaný. My jsme byli úspěšnější v proměňování šancí, první třetina nám vyšla parádně. Poté měl soupeř nějaké šance, ale Braňo (Konrád) nás podržel. Ve druhé a třetí třetině už Zlín nebyl tak nebezpečný. Ubojovali jsme to až do konce a jsme opravdu rádi za tři body. K situaci k příchodu Libora Hájka zatím nelze nic říct. Nic není hotové."