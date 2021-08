Olomoučané uctili Václava III., 715 let od jeho smrti

Olomoučané si 4. srpna 2021 pietním průvodem v centru města připomněli 715 let od vraždy posledního panovníka z dynastie Přemyslovců Václava III. Na snímku je socha svatého Václava v kryptě katedrály.

Olomoučané si 4. srpna 2021 pietním průvodem v centru města připomněli 715 let od vraždy posledního panovníka z dynastie Přemyslovců Václava III. Na snímku je socha svatého Václava v kryptě katedrály. ČTK/Svoboda Jaroslav

Olomouc - Olomoučané si dnes pietním průvodem v centru města připomněli 715 let od vraždy posledního panovníka z dynastie Přemyslovců Václava III. Průvod s historickými postavami v čele v podobě vojáka, bosého mnicha, měšťana a za doprovodu bubeníka došel ke katedrále svatého Václava, kde byl tento český, polský a uherský král v roce 1306 ve svých 16 letech zavražděn. Na jeho památku se na tři minuty rozezněly také katedrální zvony - vyzvánět začaly ve 13:06, jde o dobu, kdy mělo podle pramenů k vraždě dojít.

Průvod vyrazil z Biskupského náměstí a prošel ulicemi Wurmovou a Dómskou. Zapojila se do něj zhruba stovka lidí, dalších asi 150 lidí čekalo na Václavském náměstí. V takzvané horní kryptě dómu položili jeho účastníci bílé a rudé růže k soše Václava III. Nato se rozezněly katedrální zvony. "Čas 13:06 odkazuje na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě dojít a především na letopočet 1306; délka zvonění tři minuty reflektuje tři bodné rány do králova těla, fakt, že Václav byl králem toho jména třetím, a skutečnost, že byl držitelem tří korun: české, polské a uherské," uvedl organizátor akce Tomáš Kryl.

Václav III. nastoupil na český a polský trůn v červnu 1305 , na uherského krále byl korunován o čtyři roky dříve. V Olomouci se ocitl ve chvíli, kdy se rozhodl podniknout do Polska válečné tažení a shromažďoval zde vojsko. Zavražděn zde byl 4. srpna 1306; vražda se zřejmě odehrála v děkanském domě v těsné blízkosti katedrály svatého Václava. Kým byl Václav zavražděn, nebylo nikdy objasněno. Poslední Přemyslovec byl pohřben v olomoucké katedrále svatého Václava, později byly jeho ostatky přeneseny do zbraslavského kláštera. Jeho nástupcem se stal Jindřich Korutanský.

Na tento zásadní zlom středoevropských dějin budou organizátoři akce vzpomínat ještě dnes večer, kdy se katedrála sv. Václava a olomoucká radnice odějí do rudé barvy v připomínce krve, jež zde byla prolita, dodal organizátor akce Tomáš Kryl.

Dnešní akce je součástí projektu Milénium olomouckých Přemyslovců, která připomene zásadní výročí dějin českých zemí - tisíc let od únosy Jitky ze Schweinfurtu knížetem Břetislavem I. roku 1021. Připomíná například také 990. výročí narození knížete Spytihněva, nejstaršího syna Břetislava a Jitky, výročí moravských biskupů či 1030 let od první zmínky o Olomouci a 890 let od posvěcení katedrály svatého Václava. Součástí projektu, který je naplánován na tři roky, je například otevření nové turistické stezky s tématem rodu Přemyslovců, na září je připraveno promítání historického filmu Břetislav a Jitka a divadelní představení.