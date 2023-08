Olomouc zdolala Liberec 2:0 a vrátila se na třetí místo tabulky

Olomouc - Fotbalisté Olomouce porazili v šestém kole první ligy Liberec 2:0, zvítězili i ve třetím domácím zápase sezony v neúplné tabulce se vrátili na třetí místo. Branky Sigmy vstřelili v 54. minutě z penalty Lukáš Juliš a 65. minutě Jakub Pokorný. Severočeši venku po úvodních dvou remízách poprvé v ligovém ročníku prohráli a jsou osmí.

Úvod zápasu se odehrával spíše ve středu hřiště, obranné formace obou týmů nepustily soupeře do pokutového území a tak se pokusy o zteč branky promítly pouze do střel ze střední vzdálenosti. Domácí Vodháněl ani liberecký Doumbia však nezamířili přesně.

Sigma postupem času získávala územní převahu, kterou ale pozorná obrana Severočechů, jimž chyběl zraněný záložník Frýdek, s přehledem eliminovala. Jedinou světlou chvílí Slovanu v první půli byla táhlá střela Kulenoviče, kterou zlikvidoval brankář Macík.

Olomoučtí po přestávce zvýšili důraz v útočné fázi, zpřesnili a zrychlili kombinaci, za což byli brzy odměněni. Centr Vodháněla trefil v pokutovém území ruku Varfolomejeva a nařízený pokutový kop bezpečně proměnil Juliš. Domácí útočník zaznamenal třetí ligovou branku v sezoně.

Liberečtí v 63. minutě třemi střídáními posílili ofenzivu, ale než se stihli na hřišti zformovat, inkasovali podruhé. Po Pospíšilově rohovém kopu se v šestnáctce prosadil volný Pokorný. Olomoucký obránce v sezoně nejvyšší soutěže skóroval poprvé.

Hanáci po druhé brance ubrali z ofenzivního tempa, hosté se více dostali do hry a taky před Macíka. Kulenovičovo zakončení však nemělo důraz, střela Chaluše zase postrádala přesnost. Sigma nakonec vítězství bez potíží uhájila a doma s Libercem neprohrála devátý ligový duel za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Jílek (Olomouc): "Byl to náročný zápas v náročných podmínkách, nám se nepovedl vstup, soupeř líp kombinoval, líp se pohyboval. Byli jsme sterilní a měli obavy, ale nevím o co. Vyhazovali jsme balony, byl to sterilní poločas z naší strany. Po změně stran jsme posunuli výš obránce, začali jsme Liberec přehrávat a tlačit se do zakončení. Změna v pojetí byla znát, hráči to akceptovali, celou druhou půli jsme hráli velmi dobře. Jsme spokojen s výhrou nad silným soupeřem, který patří do horní poloviny tabulky."

Luboš Kozel (Liberec): "Jsem zklamaný z výsledku, protože si myslím, že v prvním poločase jsme podali dobrý výkon, i když jsme měli personální problémy se složením mužstva. Domácím jsme nedovolili vystřelit na bránu, ale limitovala nás finální fáze a zakončení, někdy jsme stříleli jako dorostenci. Nedokážu si vysvětlit vstup do druhé půle, byli jsme zakřiknutí a rekrutovala se z toho penalta. Chtěli jsme s tím něco udělat, ale dostali jsme gól ze standardky. My jsme dnes neměli na to, abychom s tím něco udělali, Za druhou půli si domácí vítězství zasloužili."

Sigma Olomouc - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 54. Juliš z pen. 65. Pokorný. Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Breite, Pospíšil, Muritala - Doumbia. Diváci: 3594.

Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Pospíšil, Breite (80. Sláma) - Vodháněl, Fortelný (60. Zorvan), Navrátil (90. Kramář) - Juliš (80. Muritala). Trenér: Jílek.

Liberec: Vliegen - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Fukala (63. Rabušic), Doumbia (83. Lexa), Varfolomejev (63. Červ), Preisler (63. Penner) - Tupta (72. Hudák) - Ghali, Kulenovič. Trenér: Kozel.