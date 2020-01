Olomouc zdolala Hradec 2:0, Konrád udržel první nulu v sezoně

Olomouc - Hokejisté Olomouce zdolali v 37. kole extraligy doma Hradec Králové 2:0 a ukončili sedmizápasové čekání na plný bodový zisk. Vítěznou branku vstřelil už po 21 sekundách hry Pavel Musil a v 58. minutě dovršil výsledek Lukáš Klimek.

Teprve třetí výhru Hanáků z posledních osmi duelů podpořil prvním čistým kontem v sezoně slovenský brankář Branislav Konrád. Čerstvý finalista hokejové Ligy mistrů Mountfield vyšel naprázdno poprvé po pěti utkáních, z nichž čtyři vyhrál.

Utkání začalo velmi ofenzivně a Olomouci se podařilo otevřít skóre utkání hned během prvního střídání. Z bezprostřední blízkosti dostal puk za Mazancova záda Musil. Hradec se ale během první minuty dostal do dvou velkých šancí. Lev ale z mezikruží těsně minul a ujíždějícího Perreta vychytal Konrád.

Potom v první přesilové hře z ideální pozice pálil domácí Ondrušek, jeho střela ale mířila na střed branky a trefila Mazance pouze do hrudi. Stejným výsledkem skončila také střela Nahodila z osy hřiště.

V druhé třetině se tempo hry snížilo a diváci čekali na vážnější šanci až do 29. minuty, kdy Dujsíkovo nenápadné nahození od modré čáry proletělo těsně vedle Mazancovy branky. O dvě minuty později zasáhl hradecký brankář vyrážečkou proti střele Klimka.

Těsně vedle vzápětí střílel také Strapáč v situaci dvou proti jednomu bránícímu hráči. V největší olomoucké šanci se ale ocitl Skladaný, který sám před Mazancem přestřelil. Povedenou pasáž hry domácí dovršili střelami Nahodil a Strapáč, ale také náskok nezvýšili. Hradci se druhá třetina příliš nepovedla a domácí brankář Konrád v ní příliš práce neměl.

Na začátku závěrečného dějství dostal v přesilové hře puk za Konrádova záda Smoleňák. Sudí ale hned rozpažil a kopnutí puku kapitána Mountfieldu potvrdil také videorozhodčí. V pokračující přesilové hře si Hradec vypracoval několik nebezpečných střel. Část z nich pokryl Konrád a část zablokovali obětavými zákroky bránící hráči.

Poté se opět dlouho hrálo bez větších šancí na obou stranách. Až čtyři minuty před koncem musel být Mazanec na pozoru proti tvrdé střele Klimka a následné dorážce Nahodila. V 58. minutě se při hře čtyř proti čtyřem dočkali Hanáci pojistky skóre. Nahodil přihrál před branku Klimkovi, který prostřelil Mazance mezi betony.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Z naší strany to byl celkem vydařený zápas. Dobře jsme bruslili a vyhrávali osobní souboje. Vytvořili jsme si poměrně dost střeleckých a potažmo i brankových šancí. Bohužel jsme zase neskórovali a diváci museli mezi prvním a druhým gólem čekat 57 minut. Musím chlapcům poděkovat a pogratulovat, protože jsem z nich už od přípravy na utkání cítil, že chtějí a obětují romu všechno. Konrádovi dnes k nule pomohli hráči z hlediska obrany, ale i tím, že jsme hosty přestříleli. Že udržel nulu, je skvělé. Braňo pomohl jim a oni pomohli jemu, což je pro nás skvělá zpráva."

Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Měli jsme špatný vstup do utkání a hned na začátku jsme dostali gól. Domácí do toho vlétli, byli rychlejší a dravější. Chybovali jsme v obranném pásmu a zápas jsme neodehráli vůbec dobře. Obránci trochu předržovali puky, neměli jsme dobrou rozehrávku. Útočníci zase zbytečně rychle opouštěli obranné pásmo a tím to bylo složité pro obránce. Dvě třetiny byly takové nahoru dolů. Ve druhé třetině nám domácí dvakrát třikrát ujeli, dělali jsme banální chyby. Zápas se nám příliš nepovedl. Škoda, že se nám nepodařilo vyrovnat. Kdyby Smoleňák stačil puk tečovat hokejkou před brankovou čárou, tak by gól platil. Bohužel jsme neměli moc z čeho dát gól. Nás ještě brankář (Mazanec) celý zápas držel v naději, že se můžeme poprat o nějaký bod. Když nedáme gól za šedesát minut, tak nemůžeme vyhrát."