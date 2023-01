Olomouc zaplatí 85.000 za chování manažera hokejistů Fürsta

Praha - Vedení extraligových hokejistů Olomouce dostalo dvě pokuty v souhrnné výši 85.000 korun za chování a vyjadřování generálního manažera Erika Fürsta vůči rozhodčím. Ředitel extraligy Martin Loukota vyměřil trest 75.000 korun za porušení herního řádu, zbylých deset tisíc nařídil uhradit předseda disciplinární komise Viktor Ujčík za nesportovní chování.

Vyšší pokutu dostal klub za Fürstova vyjádření v médiích po nedělním utkání 40. kola utkání s Plzní (3:2). Olomoucký manažer v deníku Sport kritizoval výkon rozhodčího Romana Mrkvy a práci šéfa extraligových sudích Vladimíra Pešiny.

"...Minimálně by bylo fajn, kdyby se (Pešina) občas zeptal klubů na názor. Jak to vidí s jeho ovečkami, jestli má přesné informace, zda sleduje všechny zápasy... Zjevně asi ne, protože pořád slyším jen to, jak rozhodčí pískají výborně a jak všichni odvádějí kvalitní práci," citoval list Fürsta.

Mrkvu obvinil z arogantního jednání. "V neděli byli nasr... hosté, domácí i diváci. A pan Mrkva odchází s umaštěnou pusou od párku nebo od čeho naprosto spokojený, protože si domů veze výplatu," dodal Fürst.

Tím podle Loukoty klub porušil povinnost zajistit, aby se nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů klubu ve sdělovacích prostředcích nevyjadřoval tak, že by tím poškodil dobré jméno a zájmy soutěže.

"Nevhodně komentoval práci zástupce APK LH v komisi rozhodčích a zvláště hrubým způsobem v osobní rovině urážlivými a ponižujícími výroky hodnotil výkon rozhodčího utkání," uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) v tiskové zprávě.

Ujčík k pokutě sáhl na základě informací ze zápisu o utkání. "Rozhodčí do poznámek k utkání v zápisu uvedli, že je funkcionář klubu při odchodu rozhodčích do šatny slovně napadl vulgárními výrazy," konstatovala APK LH.