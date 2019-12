Olomouc vyhrála na ledě Sparty počtvrté za sebou

Praha - Hokejisté Olomouce potvrdili ve 26. kole extraligy, že se jim na ledě Sparty daří. V O2 areně zvítězili 2:1 a vyhráli zde počtvrté v řadě. Utkání rozhodl ve 49. minutě Petr Kolouch. Pražané prohráli podruhé za sebou a druhý Třinec na ně v tabulce ztrácí již jen tři body.

Domácí nastoupili ve speciálních dresech na oslavu zisku titulu před 30 lety. Hned v první minutě se dostal do šance Rousek, brankář Lukáš ale jeho samostatný nájezd vyrazil.

Pražané byli aktivnější, přesto inkasovali jako první. V 8. minutě překonal Machovského pohotově dorážející Olesz. Sparta následně dvakrát trefila tyč, v 19. minutě se ale dočkala vyrovnání. V přesilovce se prosadil Košťálek.

Na další výraznější šanci museli diváci čekat až do 27. minuty, kdy se před Machovského dostal Kolouch, gól však nedal. V polovině utkání měli domácí pětiminutovou výhodu přesilové hry po Strapáčově faulu na Pecha, navzdory střelecké převaze ale Lukáše překonat nedokázali.

Ve 45. minutě byli blízko vedení hosté, Tomečkova gólová střela však skončila v Machovského rychlé lapačce. O čtyři minuty později už se Hanáci branky dočkali. Ondruškovu střelu od modré lehce tečoval Kolouch a Olomouc vedla. Těsný náskok nakonec hosté udrželi až do konce. Při power play mohli ještě zvýšit, Kolouch ale trefil jen tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Odehráli jsme dobrou první třetinu. Olomouc vstřelila gól prakticky z ničeho. Podařilo se nám vyrovnat a měli jsme další šance, hráli jsme i pětiminutovou přesilovku. Druhý gól ale vstřelili hosté. Myslím si, že Olomouc zde hrála lépe než doma proti nám. Velmi dobře bránili modrou čáru. Byl to těžký zápas, ve které Olomouc odvedla dobrou práci. Pokud chceme uspět, musíme hrát soustředěně šedesát minut a v poslední dvou zápasech to tak nebylo. Jakmile necháme v určitý moment otevřené dveře, tak to soupeř může využít. Jako Olomouc dnes."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání. Byli jsme velice bojovní, důrazní, silní. Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili a jsme za to šťastni. Myslím si, že to je naše Mora. Máme mužstvo, kdy musí hrát dvacet hráčů a když jeden vypadne, budeme mít problém. Všichni musí hrát dobře, bojovat a být jako psi. Jen tak můžeme být úspěšní. Faul Strapáče je celkem smutná událost. Je to typologicky hráč, který hraje tvrdě. Chtěl jít do souboje, bohužel tam byl Pecháček (Pech). Kdyby tam byl Jurčina, tak by dostal (úder) na prsa. Zákrok jsme viděl a opravdu tam byl loket, byl to po zásluze potrestaný faul. V žádném případě to ale nebylo schválně. Znám ho spoustu let a vím, jaký je to hráč a člověk. V zápalu boje se mu to bohužel stalo a není to poprvé."