Olomouc udolala Mladou Boleslav 2:1 a je stoprocentní

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili ve druhém kole extraligy Mladou Boleslav 2:1 a navázali na výhru z Plzně. Hanáci se ve druhé třetině domácího utkání dostali do dvoubrankového vedení. Poprvé v nejvyšší soutěži skóroval junior Matouš Menšík a poté se trefil Pavel Musil. Bruslaři snížili deset minut před koncem po přesilovkovém gólu Jana Stránského. Olomouc se v tabulce posunula na třetí místo, Středočeši se dělí o osmou pozici.

Domácí začali aktivněji. Nepřesnou boleslavskou rozehrávku zachytil na modré čáře Musil, Novotného ale nepřekonal. Olomouc si pak minutu a půl zahrála početní převahu pět na tři. Na pravém kruhu v ní vypálil Navrátil, hostující brankář stačil zasáhnout betonem.

S koncem první přesilovky Středočechů nedokázal poslat puk do odkryté branky Fořt. Šťastného teč Lantošiho dalekonosné střely poté skončila těsně vedle Konrádovy pravé tyče.

Zkraje druhé třetiny udělal kličku do středu hřiště Aberg, vyloučení Orsavy ale nepotrestal. Skóre otevřela ve 24. minutě Olomouc. Pokus Dujsíka Novotný neudržel v lapačce a Menšík dorazil puk do prázdné branky. Devatenáctiletý útočník zaznamenal první extraligový gól.

Vyrovnat mohl Šťastný, Konrád jeho ránu chytil do lapačky. Na druhé straně ujel obráncům přímo z trestné lavice Škůrek, Novotného ani nadvakrát neprostřelil. Domácí však záhy přidali druhou branku zásluhou Musila.

Na začátku třetí části dostali Hanáci opět výhodu dvojnásobné přesilovky. Při tlaku v útočném pásmu trefil Káňa tyč, jeho další velkou šanci spolu s možností Navrátila zneškodnil Novotný.

O snížení se pokoušeli Lunter nebo Eberle, na Konráda ale nevyzráli. To se podařilo až v 50. minutě Stránskému, který zblízka využil přesilovku za faul Menšíka. Hosté v závěru zkusili hru bez brankáře. Ve velké příležitosti se ocitl obránce Jeřábek, Konrád puk letící k levé tyči vytěsnil vyrážečkou mimo branku.

Hlasy trenérů po zápase:

Boris Žabka (Olomouc): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Paradoxně nás trochu rozhodila vlastní přesilovka pět na tři, ve druhé třetině jsme se ale vrátili do utkání. Podařilo se nám přiklonit štěstí gólem, který jsme dali. Potom to bylo rozkouskované přesilovkami a oslabeními. Vyzdvihnu hru v oslabení. Je vidět, že tým je delší dobu pohromadě a tvoří skvělou partu. Všechno bylo umocněné výborným výkonem gólmana."

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "Bylo to hodně bojovné utkání, s řadou nepřesností z obou stran. V osobních soubojích jsme byli o něco horší, ale ne celý zápas. Přečkali jsme úvodní tlak domácích. Bohužel jsme si nepomohli přesilovkami, jeden gól z osmi přesilovek je málo. Chtěl bych vyzdvihnout naše oslabení a výkon brankáře, který nás celou dobu držel ve hře. Bohužel to nevyšlo, soupeř byl o gól šťastnější."

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Menšík (Dujsík, Olesz), 29. P. Musil (Klimek, Olesz) - 50. J. Stránský. Rozhodčí: A. Jeřábek, Obadal - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 8:9. Využití: 0:1. Diváci: 3893.

Olomouc: Konrád - Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík - Orsava, Menšík, J. Káňa - P. Musil, Nahodil, Klimek - Bambula, J. Knotek, Kunc - Kucsera, Navrátil, Olesz. Trenér: Tomajko.

Mladá Boleslav: Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Šťastný, Lantoši, Šmerha - P. Kousal, O. Najman, Aberg - J. Stránský, Fořt, Lunter - Eberle, Bičevskis, M. Beránek. Trenér: Čihák.