Olomouc remizovala v Teplicích a potřetí za sebou hrála 1:1

Teplice - Fotbalisté Olomouce remizovali v dnešním 11. kole první ligy v Teplicích a potřetí za sebou hráli 1:1. Sigmu poslal do vedení Jakub Yunis, který nastoupil do prvního soutěžního zápasu v této sezoně. Za domácí ve druhém poločase vyrovnal kapitán Jakub Mareš.

Olomouc natáhla ligovou sérii neporazitelnosti na devět zápasů a v neúplné tabulce se posunula na třetí místo. Tepličtí naopak neprohráli ani druhý zápas pod novým trenérem Radimem Kučerou a jsou čtrnáctí s odstupem jednoho bodu od sestupového pásma.

Už ve třetí minutě přišel pro domácí šok. Němeček si při snaze o rychlou rozehrávku nevšiml, že za ním stojí Yunis, který teplického gólmana tělem odstavil od balónu a pohodlně míč poslal míč do prázdné brány. Olomoucký útočník tak hned při prvním startu v sezoně skóroval.

O šest minut později mohla Sigma vést o dvě branky, Hála však míč napálil do Němečka, který včas vyběhl. Vyrovnáno mohlo být ve 14. minutě, ale hlavičku Mareše zlikvidoval olomoucký brankář Mandous. Chvíli na to se do šance dostal opět Hála, ale trefil pouze Němečka.

Po půlhodině hry mohl srovnat Mohlis, ale sám před Mandousem míč netrefil dobře. A olomoucký gólman se vytáhl i na konci prvního poločasu, kdy vyrazil Marešovu střelu z deseti metrů.

Domácí si tak na vyrovnání museli počkat do druhého poločasu. V 57. minutě Trubač po rohovém kopu vystřelil, míč na hranici brankového území zachytil Mareš a prostřelil Mandouse. Rozhodčí sice nejprve signalizoval ofsajd, po poradě s videorozhodčím však branku uznal.

V závěru zápasu nebyli Severočeši daleko od obratu. V 82. minutě totiž Vukadinovič střelou ze 14 metrů trefil břevno a v samotném závěru mohl rozhodnout Řezníček, do jeho střely ale včas skočil vracející se obránce Paulolo a míč srazil vedle brány.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Zaspali jsme začátek, minimálně prvních dvacet minut jsme byli horší. Zacloumal s námi ten laciný inkasovaný gól, Luďa (Němeček) udělal chybu, ale věřím, že se z ní poučí. Yunise se lekl, příště už si to bude hlídat. Pak nás ale udržel ve hře při dvou šancích soupeře, tam to chytnul parádně. Od dvacáté minuty a hlavně ve druhé půli už jsme hráli mnohem lépe, vyrovnali jsme a na konci jsme měli dvě šance na to jít do vedení. Bohužel jsme je nedali, ale myslím si, že remíza je celkově spravedlivá. Chceme se teď soustředit na zápas s Plzní, který nás v úterý čeká. Nemáme tam co ztratit, když budeme hrát jako v Boleslavi nebo dnes ve druhé půli, máme tam šanci uspět."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Dali jsme první gól, ten začátek byl od nás velice dobrý. Yunis si šikovně počkal za brankářem a chytře mu míč vypíchnul. Dobře jsme presovali a měli jsme další dvě velké šance, které měl Martin Hála. Kdyby aspoň jednu z nich proměnil, vedení bychom už udrželi. Po inkasovaném gólu byly ale Teplice lepší, takže remízu bereme. Vnímáme sérii devíti zápasů bez porážky, ale mrzí nás, že jsme třikrát za sebou jen remizovali. Už v úterý nás čeká těžký zápas doma v Budějovicích a pokud ho nevyhrajeme, remízu z Teplic tím shodíme. Oproti zápasu s Příbramí jsem nasadil čtyři nové hráče a musím říci, že Yunis, Zahradníček, Sladký i Paulolo svou roli zvládli."

FK Teplice - Sigma Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 57. Mareš - 3. Yunis. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Hrabovský - Adam (video). Bez karet. Bez diváků.

Teplice: Němeček - Vondrášek, T. Kučera, Shejbal (46. Hošek), Černý - Jukl, Fortelný - Moulis (87. Kodad), Trubač (67. Řezníček), Radosta (67. Vukadinovič) - Mareš (90. Ljevakovič). Trenér: R. Kučera.

Olomouc: Mandous - Sladký, Hubník, Poulolo, Hála - Zahradníček (65. González), Greššák, Houska (65. Daněk), Breite, Falta (90. Radek Látal) - Yunis (77. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.