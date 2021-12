Olomouc remizovala se Zlínem 1:1 a přezimuje na 10. místě

Olomouc - Fotbalisté Olomouce remizovali doma v 19. kole první ligy se Zlínem 1:1. Sigma vedla od 25. minuty zásluhou Antonína Růsky, ale v 63. minutě rozhodl o dělbě bodů Antonín Fantiš. Hanáci nevyhráli v nejvyšší soutěži potřetí v řadě a přezimují na 10. místě o tři body před svým dnešním soupeřem, který v lize bodoval podruhé za sebou.

Oba týmy se v úvodní čtvrt hodině zápasu spíše oťukávaly a první náznak šance přišel v 16. minutě, jenže domácí se po několika odrazech míče uvnitř vápna k pořádnému zakončení nedostali. O dvě minuty později už měla Sigma velkou šanci, když Daněk vysunul Růska, který osamocený před gólmanem Rakovanem těsně minul vzdálenější tyč zlínské branky.

Velkou obětavost předvedli hosté ve 21. minutě, kdy Růsek se Zmrzlým hned třikrát zakončovali z velmi dobrých pozic uvnitř vápna, ale zlínským hráčům se podařilo jejich pokusy pokaždé zablokovat.

Po 25 minutách už Olomouc potvrdila svou převahu úvodní brankou. Zmrzlý rozehrál signál z rohového kopu na Spáčila, který našel na zadní tyči hlavu Růska. Olomoucký útočník se zapsal mezi střelce ve třetím z posledních čtyř kol a celkově popáté v ligové sezoně.

Zlín mohl brzy srovnat, po půl hodině hry si naskočil na rohový kop nehlídaný stoper Vraštil a hlavičkou jen těsně minul olomouckou branku. Pět minut před koncem poločasu na Reiterův centr z pravé strany jen těsně nedosáhl Poznar, který by jinak zakončoval z velmi nebezpečné pozice. Domácí poté opět zahrozili z rohového kopu, Spáčilovu hlavičku vytáhl nad břevno Rakovan.

Po 10 minutách druhého poločasu hlavičkoval znovu po standardní situaci domácí kapitán Hubník a jeho vysoký míč dopadl jen na horní síť Rakovanovy branky. Poté se hezky protáhl po pravé straně Růsek a svým centrem našel na zadní tyči Zahradníčka, zlínského gólmana však nepřekonal. Jen o chvíli později střílel z první zhruba z 18 metrů Breite, jehož tečovanou střelu zastavila tyč hostující branky.

Olomouc nevyužité šance mrzely, jelikož v 63. minutě se z ojedinělé šance "Ševců" po Čanturišviliho centru z levé strany prosadil povedenou hlavičkou Fantiš. Zlínský obránce skóroval premiérově v tomto ligovém ročníku, předtím se v nejvyšší soutěži naposledy radoval z trefy v září minulého roku.

Zajímavou příležitost otočit skóre měl Zlín šest minut před koncem základní hrací doby, kdy domácí brankář Stejskal vytáhl Hlinkův povedený pokus z přímého kopu. Ke střele zpoza vápna se na druhé straně dostal střídající domácí záložník Matoušek, ale zamířil vedle.

Sigma doma v lize počtvrté za sebou nezvítězila. Zlín, který ve středu v osmifinále domácího poháru prohrál na Slavii 1:3, nevyhrál venku v nejvyšší soutěži pošesté v řadě.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V tuhle chvíli u nás převládá zklamání z výsledku stejně jako v Českých Budějovicích. Dnes jsme měli ke třem bodům blíž, ale herně to z naší strany nebylo úplně podle představ. Herně to bylo poměrně vyrovnané utkání, ale měli jsme v něm dost nepřesností. Nicméně v prvním poločase jsme si vypracovali dostatek příležitostí na to, abychom utkání rozhodli. Byly tam tři nebo čtyři vyložené brankové příležitosti, ze kterých jsme však branku nedali. Do vedení jsme šli až po nenápadné akci z rohového kopu. I dál jsme si udržovali určitou aktivitu a podle mě rozhodlo to, že jsme nepřidali druhou pojišťovací branku. Soupeř pak z ojedinělé situace vyrovnal. Hra poté byla hodně vyrovnaná, možná měl v této fázi hry víc nebezpečných závarů Zlín. My už jsme pak neměli sílu, abychom s utkáním něco udělali. Neprosadili se pak ani střídající hráči, takže se to pak spíš už jen dohrálo na remízu, což je v naší situaci málo."

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Vzhledem k průběhu utkání je pro nás bod dobrý. Na můj vkus jsme dnes byli nepřesní v rozehrávce, kazili jsme jednoduché míče a z toho se nám Olomouc dostávala do běhu a tlačila nás. Během některých pasáží jsme se Olomouci v poli vyrovnali, ale rozdíl byl v pokutovém území. Tam byli domácí určitě nebezpečnější. Nakopla nás až vstřelená branka, což byla vlastně první naše pořádná střela na branku. To nás zvedlo, poté už jsme byli nebezpeční hlavně my a Olomouci jako kdyby došly síly. Musím smeknout před kluky, kteří téměř v totožné sestavě odehráli těžké utkání na Slavii a vůbec to na nich nebylo poznat. Bylo to dnes odmakané, za což jsem rád. Za bod jsem rád, určitě ho bereme."