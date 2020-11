Olomouc remizovala s Pardubicemi a bodovala v sedmém kole po sobě

Praha - Fotbalisté Olomouce remizovali v předehrávce 9. kola první ligy na hřišti nováčka z Pardubic 1:1. Hanáci bodovali v sedmém utkání nejvyšší soutěže za sebou a bodově se dotáhli na druhou Spartu, která má zápas k dobru. Sigma vedla od 62. minuty po proměněné penaltě Martina Nešpora. Bod zachránil Východočechům v páté minutě nastavení střídající David Huf. Pardubice v pražském Ďolíčku, kde hrají domácí ligové zápasy, neprohrály ani popáté.

Pardubice po koronavirové nákaze měly k dispozici téměř kompletní kádr včetně kapitána Jeřábka a trenéra Jaroslava Novotného. Olomouci se vrátil kapitán Hubník, který v minulém kole kvůli zranění nehrál.

První šanci si v utkání, hraném kvůli opatřením v boji proti koronaviru bez diváků, vytvořily v šesté minutě Pardubice. Hlavatého střela zpoza vápna skončila mimo branku. Ve 20. minutě Hlavatý nacentroval do vápna, ale Černý zamířil ve skluzu mimo Mandousovu branku. O chvilku později Hlavatého ránu z šestnáctky zblokoval hostující stoper Poulolo. Olomouc v úvodním dějství neohrozila gólmana Boháče vůbec.

Po hodině hry Jeřábek ve vápně strčil do Nešpora a rozhodčí Ginzel odpískal pokutový kop, kterého se ujal sám faulovaný hráč. Boháč sice směr jeho střely vystihl, ale nestačil na ni.

Východočeši přidali na tempu a hnali se za vyrovnáním, Solil však vypálil nad a Huf se v šestnáctce k zakončení nedostal. S vypršením tříminutového nastavení střídající záložník Sigmy Sladký fauloval před vápnem Solila. Přímého kopu se ujal Huf, který napoprvé zeď neprostřelil, z dorážky se ale nemýlil a zachránil svému týmu bod. Hanáci remizovali ve třetím z posledních čtyř kol.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Těžké utkání, protože Olomouci se daří. Vstoupili jsme do něj dobře. Byl to takticky vedený zápas, obě mužstva na sebe byla připravená. V prvním poločase jsme měli několik příležitostí. Olomouc jsme do žádné šance nepustili, ale na začátku druhé půle byla aktivnější. Potom došlo k penaltě. Když se Olomouc dostala do vedení, snažili jsme se o vyrovnání. Začali jsme hrát na dva útočníky a v závěru se to vyplatilo."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Pro nás určitě smolný zápas. Věděli jsme, že se těžko budeme dostávat do jejich konsolidované obrany, dobře brání. Občas jsme se do ní po stranách dostali, ale bylo to pomalé a do šancí jsme se nedostávali. Finální fáze z naší strany nebyla dobrá. Od 50. do 70. minuty tam byla dobrá fáze. Kombinovali jsme, ale neměli jsme šance, abychom soupeře dostali pod tlak. Soupeř nám naskytne penaltu a my nejsme schopní dotáhnout zápas do konce. Když vedete v 93. minutě 1:0, musíte to ukopat, ubojovat. Bohužel jsme se dopustili chyby, která nás stála dva body. Samozřejmě nás to mrzí. Musíme se teď připravit na Příbram."

FK Pardubice - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)

Branky: 90.+5 Huf - 62. Nešpor z pen. Rozhodčí: Ginzel - Flimmel, Ratajová - Lerch (video). ŽK: Jeřábek, Solil, Krejčí (asistent trenéra) - Radek Látal, Hála, Sladký. Bez diváků.

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek (80. Petráň) - Tischler (37. Cadu), Hlavatý, Solil, Pfeifer (68. Ewerton) - Černý (68. Huf). Trenér: Novotný.

Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Poulolo, Zmrzlý (31. Radek Látal) - González (84. Zahradníček), Greššák, Houska (88. Sladký), Chytil (88. Zifčák), Falta - Nešpor (83. Daněk). Trenér: Radoslav Látal.