Olomouc porazila České Budějovice 3:1 a poskočila na třetí místo

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v utkání 19. kola extraligy České Budějovice 3:1. Hanáci vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a poskočili na třetí místo před Brno. Pod jejich úspěch se podepsal brankář Jakub Sedláček, který nastoupil po zranění týmové jedničky Branislava Konráda do prvního zápasu v olomouckém dresu a hned pomohl spolehlivým výkonem k vítězství 3:1.

Úvod utkání vyšel lépe domácím, když se do úniku ve vlastním oslabení dostal Bambula, elegantně obešel posledního bránícího hráče a prostřelil Strmeně mezi betony. Také v dalším průběhu první třetiny byla Olomouc lepším týmem a vytvořila si několik nadějných příležitostí ke skórování. Strmeň ale vychytal střely Navrátila s Kuncem a zvládl také nepřehlednou situaci v brankovišti při přesilové hře Olomouce.

Hokej v dobrém tempu pokračoval i ve druhé třetině, navíc došlo k několika potyčkám a bitce Dujsíka s Marcelem. Na začátku druhé části mohl srovnat Bindulis, ale Sedláček se proti jeho zakončení přesunul včas. Poté předvedl ještě několik dobrých zákroků, po Gulašově střele měl i štěstí, když jej zachránila tyčka.

Domácí brankář nestačil až na zakončení Čachotského z bezprostřední blízkosti v přesilové hře. Vyrovnaný stav ale dlouho nevydržel, před druhou přestávkou se prosadil olomoucký Knotek. A jelikož brankáře Sedláčka vzápětí zachránila podruhé v zápase branková konstrukce, byli Hanáci po druhé třetině znovu ve vedení o jednu branku.

V úvodních pěti minutách třetí třetiny mohly oba týmy vstřelit gól po obtočení hráče kolem branky, ale Pecha vychytal Sedláček a domácí Knotek trefil jen levou tyčku. Poté se Olomouc zaměřila na poctivou obrannou hru a Motor se do útočné třetiny dostával jen s obtížemi. Minutu a půl před koncem základní hrací doby se Jihočeši odhodlali ke hře bez brankáře, ale krátce poté se puk dostal ke Kuncovi, který pečetil vítězství domácích gólem do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Dobře jsme dnes začali, první třetina byla z naší strany dobrá. Ve druhé třetině bylo hodně přerušení hry a trochu jsme z toho vypadli. Budějovice si vytvořily několik šancí, ale Sedláček nás podržel. Přesto hosté vyrovnali na 1:1, ale pro nás byl hrozně důležitý vstřelený gól na 2:1 před koncem druhé třetiny. Trochu nás uklidnil a třetí třetinu už hráči odbojovali. Soupeř hrál výborně, byl to pro nás velmi těžký zápas. U Jakuba Sedláčka obě strany věděly, do čeho jdou. S jeho zapadnutím do mužstva jsme neměli vůbec žádné obavy. Dodával hráčům svým výkonem klid, protože dnes chytil vše, co měl chytit. To je pro hráče hrozně důležité."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Nejdříve blahopřeji soupeři k vítězství. Ve venkovních utkáních je hrozně důležitý začátek, což si říkáme v každém zápase. Domácí do toho jdou s plnou energií pohánění svými fanoušky. Začátek jsme sice ustáli, ale pak jsme si nechali dát gól v přesilové hře. Trochu jsme se z toho vzpamatovali, ale když se nám povede něco pozitivního, tak nás vzápětí hned srazí nějaká chyba. Tým ještě není v ideálním rozpoložení, které jsme mívali. Když už si vytvoříme nějaké šance, nejsme schopni je zužitkovat. Podržel nás výborný brankář, který nám dával šanci se do zápasu vrátit, ale na jeden gól se těžko vyhrává."

HC Olomouc - HC Motor České Budějovice 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Bambula (J. Knotek), 39. J. Knotek (Bambula, Kusko), 59. Kunc (Kusko, Anděl) - 34. Čachotský (Valský, Štencel). Rozhodčí: Cabák, Stano - Axman, Synek. Vyloučení: 3:5, navíc Dujsík - Marcel oba 5 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4708.

Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček, Mareš - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kunc - Navrátil, Menšík, Kusko - A. Rutar, Anděl, Mácha. Trenér: J. Tomajko.

České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, Kachyňa, Bindulis, Marcel, Šenkeřík, od 21. navíc Šedivý - Gulaš, Pech, Holec - Valský, M. Hanzl, Dzierkals - F. Přikryl, M. Toman, Čachotský - Karabáček, Vopelka, Chlubna. Trenér: Modrý.