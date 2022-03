Olomouc porazila Brno 2:0 a vyhrála popáté v řadě s plným ziskem

Olomouc - Hokejisté Olomouce porazili v 60. kole extraligy Brno 2:0 a připsali si pátý zápas s plným bodovým ziskem v řadě. O výhře Hanáků rozhodl ve 29. minutě David Krejčí, výhru pečetil dvě vteřiny před koncem při power play Petr Kolouch. Brankář Branislav Konrád udržel potřetí v sezoně čisté konto.

Olomouc obsadila v tabulce deváté místo a v předkole play off se utká s Vítkovicemi, Kometa skončila desátá a ve vyřazovací části ji čeká Liberec. Oba týmy začnou série hrané na tři vítězství na stadionech soupeřů.

Zatímco domácí celek nastoupil v kompletním složení a bral loučení se základní částí jako generálku na předkolo play off, Kometě chyběli kromě marodů i obránci Ďaloga s Rothem, první útok Mueller, Holík, Zaťovič a s nimi i další zkušený forvard Vincour. Do zápasu zasáhlo na brněnské straně jen šest obránců a tři útočné formace.

Okleštěná sestava Komety vstoupila do duelu bez zábran. Dobře bruslila, ovládla střední pásmo, nicméně vyloženou šanci si v první třetině nevypracovala. Hostům nepomohly ani dvě přesilové hry.

Hanáci se rozjížděli pomaleji, první gólovku měl na své holi nejproduktivnější hráč Krejčí, ale Tomek puk vyrazil, stejně tak si poradil i se střelou Klimka v 19. minutě.

Příliš krásy tento zápas nepobral ani po první přestávce. Hrálo se hodně kolem mantinelů, bez přesnějších kombinací a tudíž i bez šancí. Oko diváka pohladila až akce Krejčího, který si "vychutnal" brněnské obránce a střelou do šibenice otevřel svým 20. sezónním gólem skóre.

Brno dobře bránilo, k bodovému úspěchu by ale muselo přidat vyšší útočnou hodnotu. Snažilo se o ni v druhé polovině zápasu, efekt to však nepřineslo.

Ve 43. minutě měl k vyrovnání blízko Šik, ale zradila ho koncovka. Nápor Brna přeťalo dvouminutové dvojnásobné oslabení v 50. minutě, které ovšem Kometa zvládla. Nedařilo se jí ovšem v koncovce, dvě vteřiny před koncem pečetil výhru domácích Kolouch do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Pro nás to bylo velice těžké utkání. Hrálo se ve vynikající atmosféře, hodně se bruslilo. Důležité bylo, že jsme šli v polovině utkání do vedení po krásném Krejčího gólu. Bohužel jsme neproměnili dvouminutovou přesilovku pět na tři, nicméně jsme rádi za výkon, který jsme předvedli. Výborně chytal Konrád. Jdeme do play off proti Vítkovicím se vztyčenou hlavou. Oni měli horší start do soutěže, pak ale posílili, bude to pro nás těžký soupeř."

Jiří Kalous (Brno): "Z mého pohledu to bylo vyrovnané utkání. Na naší straně tomu chyběla lepší koncovka. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nepomohli jsme si ani přesilovkou. Zápas jsme odehráli s maximálním úsilím a nasazením, ale nedali jsme branku, a proto odjíždíme s prázdnou. Absence našich hráčů neměly původ v tom, že bychom je šetřili. Byla tam spousta šrámů, chtěli jsme ta drobná zranění doléčit. Teď nás čeká Liberec. Znám ho dobře, pasoval jsem ho před sezonou do první čtyřky. Je to houževnatý, nepříjemný tým a stále podle mě patří do špičky. Těším se na sérii a věřím, že to bude parádní hokej."

HC Olomouc - HC Kometa Brno 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Krejčí (J. Káňa, Tomeček), 60. Kolouch (Klimek, Navrátil). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4906.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Rašner, Švrček, Škůrek, Řezníček, Groch - J. Káňa, Krejčí, Tomeček - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Kolouch, Klimek - Kunc, Lichanec, Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Brno: Tomek - Bartejs, L. Doudera, Holland, Kučeřík, Fajmon, Tansey - Horký, Krištof, I. Sedláček - Šoustal, A. Zbořil, R. Pavlík - Šik, Kollár, Hrníčko. Trenéři: Zábranský a Kalous.