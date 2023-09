Olomouc po obratu porazila Budějovice 2:1 a upevnila si třetí místo

Olomouc - Fotbalisté Olomouce po reprezentační přestávce vyhráli v 8. kole první ligy po obratu nad Českými Budějovicemi 2:1. Hosty poslal ve 20. minutě do vedení Jiří Skalák, ale Sigma ještě do poločasu otočila brankami Lukáše Juliše a Jana Navrátila. Hanáci zvítězili pošesté z posledních sedmi kol a v neúplné tabulce si upevnili třetí místo. Dynamo prohrálo i čtvrtý venkovní zápas ligové sezony.

Jihočeši přijeli na Hanou bez útočníka Ondráška, který si odpykával trest za červenou kartu. Úvodní dvacetiminutovka se hrála bez větších šancí a zatímco Sigma svůj první náznak nepřetavila ani ve střelu, hosté hned nato dobře sehráli brejkovou situaci. Alli naservíroval míč na hranici vápna Skalákovi a ten ranou do horní části branky překonal Macíka. Bývalý reprezentant si při jubilejním 150. ligovém startu připsal první gól v českobudějovickém dresu.

Domácí mohli odpovědět po pár sekundách, jenže po Pospíšilově rohu hlavičkoval Vraštil mimo. Sigma se dočkala vyrovnání ve 33. minutě. Breite našel ve vápně Juliše, který si pas zpracoval a po zemi uklidil míč k tyči. Osmadvacetiletý útočník skóroval už popáté v ligovém ročníku a dělí se o vedení v tabulce kanonýrů.

Obrat mohl přijít záhy z kopačky Vodháněla, který ale přestřelil. Hosté museli už do poločasu střídat, Hubínka nahradil Hellebrand. Sigma si po vyrovnání vytvářela zajímavé situace a v 41. minutě otočila skóre. Breite vypálil z voleje zpoza vápna a šťastně trefil Navrátila, který míč jen lehce tečoval ke vzdálenější tyči. Do přestávky pak ještě Juliš trefil tyč.

Po změně stran měl na noze pojistku Vodháněl, který se řítil sám na Janáčka, ale v úniku selhal. Jihočeši po delší době výrazněji zahrozili v 68. minutě, kdy se Adediran zbavil Beneše, ale jeho střelu z úhlu kryl Macík, chytající 50. zápas v české lize. Neujala se ani na druhé straně nabídka Zmrzlého, míč jen proletěl malým vápnem.

Ani v nastavení domácí výhru nepojistili. Nejprve Zifčákovu střelu Janáček vyrazil a následně se zaskvěl při dorážce Ventúry z malého vápna, kterou vytěsnil na tyč a roh. Hanáky to ale nemuselo mrzet, tři body už udrželi. Vyhráli i čtvrtý domácí zápas ligové sezony a Dynamo porazili potřetí za sebou. Jihočeši venku v nejvyšší soutěži už 15 utkání nezvítězili.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Jílek (Olomouc): "Vítězství si ceníme. Měl jsem k utkání velký respekt. Cítil jsem, že veřejnost jej vnímala jako jednoduché, že jsme favorit. Ale v lize je každé utkání těžké, byla reprezentační pauza. Zápas bych rozdělil na třetiny. Prvních 20 minut jsme nebyli dobří pohybově, technicky, náběhově. Po inkasovaném gólu přišla razantní změna. Udělali jsme změnu při napadání, začali jsme sbírat odražené míče a rezultovaly z toho dvě branky do poločasu. Chtěli jsme aktivitu udržet a 15 minut v druhé půli bylo v pořádku. Od 65. minuty se to zlomilo, mužstvo slezlo do hlubšího bloku a po zisku jsme rychle ztráceli míče. Nepramenila z toho ale žádná branková příležitost hostů a utkání jsme zvládli. Ukázali jsme charakter ve druhé půli prvního poločasu a za mě to bylo zasloužené vítězství."

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Jsme hodně zklamaní. Rozdělil bych zápas do tří částí. Začátek nebyl z naší strany špatný, dali jsme hezký gól. Potom se do toho Sigma vyrovnáním dostala. Byla naše chyba, že Lukáš Juliš dostal ve vápně tolik prostoru. Olomouc nás pak přehrávala, je to kvalitní mančaft. Byli jsme rádi, že poločas skončil 2:1 pro soupeře. Druhý poločas od nás nebyl vůbec špatný. Rozjeli jsme se dobře, stupňovali tempo a Sigmu začali přehrávat. Až do posledních vteřin zápasu jsme byli nebezpeční. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme a že jsme na tom také dobře kondičně. Ale rozhodla kvalita v šestnáctce, proto jedeme domů s prázdnou."

Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice 2:1 (2:1)

Branky: 33. Juliš, 41. Navrátil - 20. Skalák. Rozhodčí: Volek - Dohnálek, Žurovec - Adámková (video). ŽK: Pospíšil, Juliš (oba Olomouc). Diváci: 3432.

Sestavy:

Olomouc: Macík - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Pospíšil, Breite (83. Kramář) - Vodháněl (90.+1 Zifčák), Zorvan (71. Ventúra), Navrátil (83. Dele) - Juliš (90.+1 Fortelný). Trenér: Jílek.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal (69. Osmančík), Havel, Králik, Trummer - Čermák, Hubínek (39. Hellebrand) - Šigut (85. Suchan), Skalák (84. V. Hora), Alli - Adediran (69. Zajíc). Trenér: Marek Nikl.