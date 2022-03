Olomouc otočila zápas v Brně a po výhře 3:2 přeskočila Kometu v tabulce

Brno - Hokejisté Olomouce zvítězili v dohrávce 45. kola extraligy v Brně 3:2, když ještě v 55. minutě prohrávali 0:2. Dvěma brankami se o zvrat postaral útočník Jakub Navrátil. Hanáci přerušili svoji sérii čtyř proher venku a v tabulce se posunuli před Brňany na desáté místo, Kometa klesla na dvanáctou příčku a má stále jen čtyřbodový náskok před třináctými Karlovými Vary.

Brňané vstoupili do zápasu aktivně, na obranu Hanáků vytvořili velký tlak, z něhož se rekrutovala šance Kollára, který ale na svého slovenského kolegu Konráda v brance na dvakrát nevyzrál.

Olomouc se brzy z brněnského sevření vymanila a střední část prvního dějství patřila jí. Na Tomka mířilo několik tvrdých a nebezpečných střel, nicméně i druhý bronzový olympionik mezi tyčemi v tomto duelu prokázal svoje kvality.

Čekání na první gól neukončily ani dvě přesilovky na začátku druhé třetiny, každá na jedné straně. Oba týmy je sehrály dobře kombinačně, ale bez momentu překvapení a bez důrazné koncovky, v případě Hanáků i s porcí smůly, neboť dvakrát zvonila tyč brněnské branky.

Do vedení tak šli domácí až ve 33. minutě. kdy puk procpal do brankoviště Tansey, Konrád jej neudržel a Šoustal ho zblízka poslal za brankovou čáru. Jeho spoluhráči pak ustáli další oslabení a naopak udeřili v početní výhodě, když Zbořil prostřelil od modré čáry vše, co stálo v cestě.

Olomouc musela ještě více zapnout směrem dopředu a zlepšit efektivitu, Kometa jí však aktivní hrou tuto roli maximálně narušovala. Doplatila však na hrubku v rozehrávce, kterou potrestal Navrátil přesnou střelou pod víko a snížením na rozdíl jednoho gólu.

Závěr se odehrál zcela v režii Hanáků. Nejprve našel Krejčí v ideální pozici Bambulu, který vymetl šibenici Tomkovy branky, o dvě minuty později se podruhé v zápase prosadil Navrátil, dokonale zmrazil Brňany a trefil tři nesmírně cenné body pro svůj tým.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Dnes jsme všechny tři body odevzdali soupeři na tácku. Zápas jsme měli pod kontrolou, i když šance byly na obou stranách, vedli jsme o dvě branky, ale ve třetí třetině se to pro mě nepochopitelnými chybami vyvrbilo tak, že jsme to utkání ztratili. Takže se mi to těžce hodnotí. Musí to být pro nás poučení do dalších zápasů, protože takto odevzdat výsledek je těžké pro hlavy hráčů. Nemohu jim vytknout bojovnost, nasazení, boj, ale byly tam herní zkraty, které nás stály zápas."

Jan Tomajko (Olomouc): "Mně se zápas samozřejmě hodnotí dobře. V úvodu utkání byla Kometa lepší, pak jsme hru vyrovnali, šance byly ba obou stranách, domácí nám pak odskočili na dva góly, i když jsme měli šance a nájezdy, které jsme nedali. Ve třetí třetině jsme za to vzali a musím hráčům poděkovat, jak dokázali vývoj otočit. Brno mělo v nohách včerejší zápas a my jsme toho využili."