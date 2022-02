Olomouc otočila vývoj zápasu s Mladou Boleslaví a zvítězila 2:1

Olomouc - Fotbalisté Olomouce zvítězili v 21. kole první ligy nad Mladou Boleslaví 2:1. Hosty sice poslal do vedení na začátku druhého poločasu Marek Matějovský, za Hanáky však otočili stav Mojmír Chytil s Ondřejem Zmrzlým. Poté ještě neproměnil domácí Antonín Růsek penaltu. Sigma zvítězila po čtyřech kolech a poskočila na deváté místo tabulky. Na sedmou Mladou Boleslav, která prohrála počtvrté z posledních pěti ligových duelů, ztrácí Olomouc už jen bod.

V úvodu domácí Daněk nedokázal přihrát v nadějné situaci dvou proti jednomu Chytilovi, poté z levé strany střílel hostující Mužík jen do středu branky. První vážnější šance přišly až kolem 20. minuty, kdy se nejdříve ke střele zpoza vápna po nakrátko rozehraném rohu dostal Ewerton a zamířil těsně nad. Poté trochu podcenil situaci Suchý a nabídl příležitost olomouckému Gonzálezovi, jehož pokus také skončil mimo.

O chvíli později hlavičkoval po rohu González a z levé strany poté střílel Daněk, hostující Šeda však pokaždé bezpečně zasáhl. Mladoboleslavský gólman zasáhl i před koncem poločasu po Jemelkově teči po rohovém kopu na bližší tyči.

Hostům skvěle vyšel vstup do druhého poločasu. Ve 47. minutě napřáhl z 20 metrů kapitán Matějovský a povedeným pokusem přesně k levé tyči poslal Mladou Boleslav do vedení. Čtyřicetiletý veterán skóroval podruhé v ligové sezoně.

Do podobného místa vzápětí zamířil také Ladra, gólman Sigmy Stejskal ale tentokrát na míč dosáhl a vytáhl ho mimo tyče. V 65. minutě Olomouc po povedené kombinační akci srovnala. Míč se dostal na levou stranu ke Zmrzlému, který stříleným centrem našel Chytila a olomoucký útočník zblízka překonal Šedu.

Mladá Boleslav mohla jít krátce nato znovu do vedení, hlavička Šimka jen těsně minula pravou tyč. Velmi blízko brance byli hosté také po zakončení Dancáka, který zamířil těsně vedle.

Poté však Olomouc otočila vývoj. Po Chvátalově centru z pravé strany se v 79. minutě prosadil na zadní tyči Zmrzlý a k předchozí asistenci přidal i gól. Pět minut před koncem měli domácí jedinečnou šanci zvýšit, když po faulu na Chytila v pokutovém území zahrávali pokutový kop. K exekuci se po nezdaru Olomouce v penaltovém rozstřelu pohárového utkání se Slováckem postavil střídající Růsek, ale zamířil jen do levé tyče, od níž se míč odrazil do zámezí.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V prvním poločase to bylo jen o bojovnosti, scházela nám větší kvalita ve středu pole. Postrádal jsem také tlak na odražené míče, které jsme vůbec nezískávali. Boleslav tak vypadala možná trochu fotbalověji. V druhém poločase přišla dost velká rána hned v úvodu. I následná reakce na inkasovaný gól byla špatná. Boleslav byla výrazně lepší a kdyby přidala druhou branku, bylo by po zápase. Pak se nám ale povedla střídání a příchod Růska se Zifčákem, což podle mě rozhodlo zápas. Způsob, jakým jsme pak zápas otočili, zaslouží respekt a poděkování hráčům za jejich vůli. Posledních 30 minut už jsme hráli dobře a vyhráli podle mě zaslouženě."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Dnes to byl bojovný zápas, ve kterém jsme se na začátku druhého poločasu dostali do vedení a začalo se to pro nás dobře vyvíjet. Olomouc ale potom poslala na hřiště ofenzivnější hráče a my jsme začali trochu ztrácet půdu pod nohama. Za stavu 1:0 pro nás tam ještě byly situace, které jsme měli dotáhnout do úspěšného konce. Bohužel jsme pak špatně dohráli dvě situace v našem vápně, Olomouc toho využila a utkání rozhodla. Výsledek zápasu se rozhoduje v šestnáctkách a tam jsme dnes nebyli dostatečně důslední."

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:0)

Branky: 65. Chytil, 79. Zmrzlý - 47. Matějovský. Rozhodčí: Machálek - Váňa, Volf - Hrubeš (video). ŽK: Greššák, González - Suchý, Stránský. Diváci: 1000 (omezený počet).

Olomouc: Stejskal - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - González, Breite, Greššák (55. Růsek), Spáčil (55. Zifčák), Daněk (90.+3 Vepřek) - Chytil (90.+1 Poulolo). Trenér: Jílek.

Mladá Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Šimek (84. Smrž), Preisler - Ladra, Matějovský, Dancák, Pech, Ewerton - Mužík (74. Stránský). Trenér: Jarolím.