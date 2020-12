Olomouc nevyužila přesilovku a s Budějovicemi jen remizovala 1:1

Olomouc - Fotbalisté Olomouce ve 12. kole první ligy doma jen remizovali s Českými Budějovicemi 1:1, přestože hráli od 34. minuty přesilovku po vyloučení hostujícího Maksyma Talověrova. Z následné penalty otevřel skóre Martin Nešpor, ale v 77. minutě oslabené Dynamo zásluhou střídajícího Lukáše Jánošíka srovnalo.

Sigma v lize počtvrté za sebou ztratila vedení 1:0 a remizovala 1:1. V neúplné tabulce zůstali Hanáci čtvrtí. Jihočeši posledních šest kol neprohráli a jsou jedenáctí.

Domácí začali aktivně a v prvních pěti minutách se dvakrát dostali do vápna. Látalova střela ale byla zablokována a Greššák místo střely jen nepřesně přihrával.

Poté nedosáhl na Faltův centr domácí Nešpor. Hosté měli první velkou šancí ve 24. minutě, Van Buren však z bezprostřední blízkosti zamířil jen do gólmana Mandouse.

Ve 34. minutě se míč po centru z pravé strany odrazil ve vápně k Nešporovi a Talověrov olomouckého útočníka zastavil jen za cenu faulu, za který od rozhodčího Machálka dostal rovnou červenou kartu. K penaltě se postavil sám faulovaný Nešpor a střelou k pravé tyči poslal Olomouc do vedení.

O tři minuty později se po centru ze standardky dostal míč k Van Burenovi, který s tím ale nepočítal. Na druhé straně pak na centr z pravé strany těsně nedosáhl Vepřek.

Na začátku druhého poločasu kombinovali v početní převaze hrající domácí, do šancí se ale příliš nedostávali. Až v 73. minutě zahrozil Houska, který však z voleje branku přestřelil.

Budějovice o čtyři minuty později i v oslabení dokázaly vyrovnat. Střídající Jánošík se dostal po hezké přihrávce Mršiče za domácí obranu a prostřelil gólmana Mandouse.

Olomouc mohla znovu jít do vedení o dvě minuty později, ale hostující brankář Vorel proti Faltově zakončení zasáhl. Jihočeši už cennou remízu v oslabení uhájili a bodovali i v šestém venkovním utkání této ligové sezony.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "První poločas byl celkem v pořádku a hráli jsme to, co jsme chtěli. Až na jednu šanci Van Burena jsme zahráli dobře v obraně. Ujali jsme se vedení a soupeř dostal červenou kartu. Vlastní nedisciplinovaností a taktickými věcmi zápas zase zremizujeme. Můžeme si říkat, co chceme, ale je to v hráčích a nejsme schopni se s tím poprat. Hrajeme doma proti deseti, vedeme 1:0 a nedotáhneme to do vítězného konce. Tohle mě ubíjí. Jestli hráči nejsou schopni hrát proti soupeři v deseti na domácím hřišti, tak ať na to hřiště nechodí. Budějovice byly disciplinované, důsledné a hlavně dnes chtěly. A o tom to je. Pereme se s tímto nastavením v hlavách už sezonu a půl, ale je to tady už dalších iks let. Hráčům tu nic nechybí, nespadneme, o poháry asi hrát taky nebudeme, mají tu pohodu."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Bod dnes beru, jako kdybychom tu vyhráli, protože jsme hráli skoro celý zápas v deseti. Musím svoje mužstvo pochválit za předvedený výkon. I v deseti jsme Olomouc ve druhém poločase kromě jedné střely nepustili do žádné šance. Naopak jsme hráli aktivně, kluci se vydali ze všech sil a odměnou jim byl gól a bod. Před klukama dnes smekám, viděl jsem na nich snahu zápas zvládnout. Chtěli jsme hrát z aktivního bloku a počkat si na brejkovou příležitost. Hlavně jsme ale chtěli být aktivní a podržet míč. Plán kluci splnili do puntíku a ještě k tomu přidali gól. Bod z Olomouce pro nás má velkou cenu."

Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice 1:1 (1:0)

Branky: 35. Nešpor z pen - 77. Jánošík. Rozhodčí: Machálek - Mojžíš, Leška. ŽK: González, Houska, Radek Látal, Vepřek, Radoslav Látal (trenér) - Havel, Jánošík, Vorel. ČK: 34. Talověrov (Budějovice). Bez diváků.

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Hubník, Poulolo, Vepřek - Zahradníček (84. Yunis), Falta (84. Chytil), Houska (74. Breite), Greššák, González (74. Hála) - Nešpor. Trenér: Radoslav Látal.

Č. Budějovice: Vorel - Novák, Králik, Talověrov, Skovajsa - Van Buren (51. Jánošík), Čavoš, Brandner, Javorek, Mršič (88. Matějka) - Bassey (36. Havel). Trenér: Horejš.