Olomouc může dokonat překvapení na úkor Plzně na domácím ledě

Ilustrační foto - Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 11. března 2021 v Plzni. Radost Olomouce z vítězství. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Již po sobotních třetích zápasech mohou být známi všichni čtvrtfinalisté play off hokejové extraligy a také kvarteto týmů, jimž sezona skončí. Na hraně vyřazení balancuje překvapivě Plzeň, která se pokusí prodloužit sérii na ledě soupeře v Olomouci. Ostatní celky mají za stavu 0:2 výhodu domácího prostředí. Litvínov přivítá Hradec Králové, Brno hostí Vítkovice a Karlovy Vary se pokusí odčinit debakl s Pardubicemi. Případné čtvrté duely se hrají na stejných místech v neděli.

Hanáci dokázali na ledě Plzně, které těsně utekla přímá účast ve čtvrtfinále, vyhrát oba zápasy. Na proměnění mečbolu mají nyní k dispozici dvě domácí utkání. "Bude ale velice těžké doma tu sérii uzavřít. Je důležité, abychom zůstali pokorní, což jsme zdůraznili po zápase i hráčům," uvedl trenér Zdeněk Moták. "Ještě to bude těžké, Plzeň má kvalitní tým, nic není hotové," varoval útočník Lukáš Nahodil.

Indiáni touží vrátit sérii k rozhodující bitvě na západ Čech. "O konci sezony vůbec nepřemýšlím," uvedl útočník Petr Kodýtek. "Oni hodně brání, v jejich třetině není vůbec jednoduché se prosadit a něco vymyslet. Musíme najít jiný recept, víc se tlačit do brány a rozhodit gólmana. Bez diváků jsou ty podmínky stejné. Něco se musí změnit, abychom tam uspěli."

Hokejisté Litvínova dvakrát prohráli v Hradci Králové a vstřelili jediný gól. "V zakončení hoříme, máme šance, ale chybí důraz do brány. Jeden gól ve dvou zápasech je málo a pokud chceme postoupit, musíme jich dát více. Snaha tam byla, ale něco tam chybí. Je potřeba, aby někteří hráči vystoupili z komfortní zóny," řekl trenér Vladimír Országh.

Severočeši prohráli s Mountfieldem již sedmkrát v řadě, naposledy uspěli loni v únoru, kdy vyhráli na ledě soupeře 5:4 po nájezdech.

"Nad tím nepřemýšlíme. Základní část je za námi, počítáme druhou porážku. Všechny zápasy jsou strašně podobné. Inkasujeme první gól, Hradec to zavře a čeká na naše chyby. Už by bylo dobré, abychom se dostali do vedení, aby musel Hradec trošku hru otevřít," podotkl slovenský kouč. K dispozici už bude mít po disciplinárním trestu kapitána Hübla.

Hradecký kouč Vladimír Růžička se zatím může spolehnout na fungující defenzivu, se kterou má Litvínov viditelné problémy. "Budeme se snažit hrát stejně. Vyhovuje nám hrát aktivně, ale samozřejmě se zajištěnou obranou. Je vidět, že s tím má Litvínov malinko problémy, takže toho moc měnit nebudeme. Víme, že nás v sobotu čeká další těžký zápas," řekl Růžička. "Pořád jsou nebezpeční. Mají rychlé protiútoky. Důležité je, že nám chytá výborně brankář, to v play off rozhoduje," ocenil zkušený kouč spolehlivé výkony Marka Mazance.

Kometa stojí na hraně vyřazení, nálada v týmu ale zůstává bojovná. Optimismus tým hledá v poslední třetině druhého duelu ve Vítkovicích. "Takhle se chceme prezentovat i v dalších třech zápasech, náš plán a cíl je jasný," řekl už v Ostravě asistent trenéra Jiří Horáček.

Konec sezony si nepřipouští ani hráči. "Když budeme hrát jako v poslední třetině, tak šanci máme," uvedl obránce Filip Král, střelec jediné branky Brna ve druhém zápase. "Musíme se více cpát před bránu a více střílet," řekl útočník Petr Holík.

Ostravané tuší, že cesta ke třetímu bodu vede pouze přes další koncentrovaný výkon celého mužstva. "Z domácího dvojzápasu jsme vytěžili maximum, to je fajn, ale víme, že nic nekončí. Kometa je nesmírně silná, zůstáváme při zemi a pokorní. Věřím, že v Brně zopakujeme obětavé a zodpovědné výkony z domácích utkání, ale určitě se musíme snažit eliminovat vyloučení," řekl trenér Miloš Holaň.

Karlovarští hokejisté prohráli ve čtvrtek na pardubickém ledě 3:11, ale sérii zdaleka nevzdávají. Bojovat budou i za kapitána Václava Skuhravého, jehož čeká 1000. extraligový zápas. "Vždycky jsme se zvedli, musíme to zvládnout i teď. Do soboty se z toho musíme oklepat, abychom byli nebezpeční stejně jako ve středu. Věřím, že jsme pořád neřekli poslední slovo. Určitě nic nebalíme," ujistil trenér Martin Pešout.

"Vedeme 2:0 na zápasy, s tím jsme určitě spokojení, ale ještě je třeba přidat jednu výhru," uvedl pardubický kouč Richard Král. "Teď je jen na nás, abychom se zase dobře připravili, podívali se na chyby, co jsme udělali, a snažili se je napravit. Do Varů se vydáme s tím, že nesmíme mít tak špatný začátek (jako ve čtvrtek)," dodal útočník Tomáš Zohorna.

Statistické údaje před zápasy předkola play off extraligy - 13. a 14. března: HC Olomouc (po základní části 12.) - HC Škoda Plzeň (5.). Začátky: sobota 17:00, případně neděle 17:00. Stav série: 2:0. Výsledky zápasů v sérii: 2:1, 3:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Lukáš Nahodil 2 zápasy/4 body (1 branka + 3 asistence) - Martin Dočekal, David Kvasnička, Petr Kodýtek 2/1 (1+0). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jan Káňa II 48/28 (13+15) - Milan Gulaš 47/53 (21+35). Statistiky brankářů v sérii: Branislav Konrád průměr 1,50 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 95,45 procenta - Dominik Frodl 2,54 a 91,53. Statistiky brankářů v základní části: Branislav Konrád 2,62, 91,58 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,28 a 90,21 - Dominik Frodl 2,43, 91,62 a třikrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,24, 92,91 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sérii na tři vítězné zápasy se po úvodních dvou domácích porážkách podařilo otočit v historii samostatné české extraligy jen Chomutovu v roce 2017 v sérii předkola proti Mladé Boleslavi. Celkově se obrat z 0:2 na 3:2 povedl jen třikrát. Ještě se to zvládla Olomouci v semifinále 1994 proti Kladnu a také před čtyřmi roky v předkole právě Plzni proti Vítkovicím. Ve federální lize ještě otočily stav z 0:2 na 3:2 Košice v souboji o 3. místo se Spartou v roce 1989 po dvou porážkách na vlastním ledě. - Olomouc si může zahrát čtvrtfinále pošesté v historii. Mezi nejlepšími osmi byla v roce 1994, kdy získala titulu, a v letech 1995, 2016, 2018 a 2019. - Hanáci mohou ve čtvrtém souboji v play off s Plzní poprvé postoupit. Zatím pokaždé uspěli Západočeši, kteří ve čtvrtfinále v letech 2016 i 2018 zvítězili 4:1 na zápasy a předloni ve stejné fázi uspěli po boji výhrou 4:3 na utkání. - Hanáci na konci základní části prohráli doma tři z posledních čtyř zápasů a byli s 26 body na vlastním ledě třetím nejhorším celkem po Českých Budějovicích (15) a Zlínu (22). - Plzeň na závěr dlouhodobé části venku prohrála šest z posledních sedmi zápasů. Uspěla v posledním na ledě Hradce Králové po výsledku 5:2. - Olomouc prohrála doma s Plzní čtyřikrát za sebou a naposledy proti ní uspěla na vlastním ledě 28. března 2019 po výsledku 4:1. HC Verva Litvínov (11.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátky: sobota 18:30 (ČT Sport), případně neděle 15:30. Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 0:2, 1:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Tomáš Pospíšil 2/1 (1+0) - Aleš Jergl 2/2 (1+1). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Viktor Hübl 51/37 (14+23) - Radek Smoleňák 51/35 (20+15). Statistiky brankářů v sérii: Denis Godla 2,56 a 88,89 - Marek Mazanec 0,50, 98,53 a jednou udržel čisté konto,. Statistiky brankářů v základní části: Denis Godla 2,51, 91,35 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,44 a 89,87 - Marek Mazanec 2,31, 91,63 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,36, 91,62 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové si může od sezony 2013/14, kdy získal extraligovou licenci po přesunu Mountfieldu z Českých Budějovic, zahrát i posedmé čtvrtfinále. V letech 2017 a 2018 byl v semifinále. - Hradec Králové má nakročeno uspět i v druhé vzájemném souboji s Litvínovem v play off. V roce 2017 ve čtvrtfinále vyhrál 4:1 na zápasy. - Litvínov v součtu se základní části po sérii šesti porážek prohrál třikrát za sebou. Hrál ale při neúspěších vždy venku, doma zvítězil dvakrát v řadě. - Hradec Králové vyhrál třikrát za sebou a venku zvítězil třikrát z uplynulých pěti duelů. - Hradec Králové vyhrál ve vzájemných duelech sedmkrát za sebou. Litvínov uspěl naposledy 21. února loňského roku, kdy vyhrál v Hradci Králové 5:4 po samostatných nájezdech. HC Energie Karlovy Vary (10.) - HC Dynamo Pardubice (7.). Začátky: sobota 17:30, případně neděle 17:30. Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:2, 3:11. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jakub Flek 2/3 (3+0) - Anthony Camara, Tomáš Zohorna oba 2/6 (2+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Jakub Flek 48/35 (18+17) - Anthony Camara 44/45 (35 (21+14). Statistiky brankářů v sérii: Vladislav Habal 5,66 a 80,00, Filip Novotný 12,00 a 70,00 - Milan Klouček 2,00 a 93,10. Statistiky brankářů v základní části: Filip Novotný 3,05, 90,47 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,37 a 89,36, Patrik Hamrla 3,94 a 88,14, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,90 a 90,54, Konstantin Barulin 3,11, 90,00 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Dynamo útočí na svou 24. čtvrtfinálovou účast v historii. Od ročníku 2015/16 ale bylo mezi nejlepšími osmi pouze v roce 2018. - Karlovy Vary prohrály čtyřikrát za sebou a z posledních devíti duelů vyhrály jen dva. Doma ale vyhrály čtyři z uplynulých pěti utkání. - Pardubice vyhrály čtyřikrát v řadě, venku ale zvítězily v jediném z posledních čtyř duelů. - Dynamo vyhrálo ve vzájemných duelech pětkrát za sebou. - Obránce Petr Šenkeřík z Karlových Varů v sobotu oslaví 30. narozeniny. - Kapitán Karlových Varů Václav Skuhravý může jako 20. hráč v historii domácí nejvyšší soutěže sehrát 1000. zápas. Před dvaačtyřicetiletým útočníkem tuto metu překročili Petr Kadlec (1250 zápasů), Viktor Hübl (1219), František Ptáček (1210), Ondřej Kratěna (1163), Petr Leška, Ondřej Veselý (oba 1156), Jan Peterek (1139), Tomáš Žižka (1138), Jiří Burger (1130), David Nosek (1086), Michal Trávníček (1061), Lukáš Galvas (1059), Jan Výtisk (1057), Marek Melenovský (1043), Jiří Hanzlík (1036), Josef Řezníček (1035), Radim Tesařík (1022), Pavel Kolařík (1012), Marek Tomica (1001). HC Kometa Brno (9.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátky: sobota 15:00 (O2 TV Sport), případně neděle 17:00. Stav série: 0:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:2 v prodl., 1:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Filip Král, Peter Schneider oba 2/1 (1+0) - Lukáš Kovář, Dominik Lakatoš, Alexandre Mallet, Vladimír Svačina všichni 2/1 (1+0). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Peter Mueller 46/64 (29+35) - Dominik Lakatoš 48/42 (23+19). Statistiky brankářů v sérii: Karel Vejmelka 2,00 a 91,49 - Daniel Dolejš 0,99 a 96,61. Statistiky brankářů v základní části: Karel Vejmelka 2,79, 91,13 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 3,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 2,74, 91,71 a jednou udržel čisté konto - Daniel Dolejš 2,56, 91,68 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,61, 91,31 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice útočí na svou 22. čtvrtfinálovou účast v historii. Mezi nejlepšími osmi si mohou zahrát potřetí za sebou. - Ostravané mohou ve druhém souboji s Kometou v play off poprvé uspět. Čtvrtfinálovou sérii v roce 2018 ovládli v cestě za obhajobou titulu Brňané. - Kometa v součtu se základní části prohrála pětkrát za sebou a doma neuspěl dvakrát v řadě. - Vítkovice prohrály jen dva z uplynulých jedenácti utkání a venku vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů. - Ostravané vyhráli ve vzájemných soubojích třikrát za sebou a pětkrát z posledních sedmi utkání.