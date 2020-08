Olomouc má tři nakažené, sobotní duel je v ohrožení

Olomouc - Testování na koronavirus před úvodním zápasem nové prvoligové sezony odhalilo ve fotbalové Olomouci tři nakažené. ČTK to řekla tisková mluvčí Sigmy Alice Zbraňková. Hanácký klub čeká na další pokyny krajské hygienické stanice a během dne projde dalšími kontrolními odběry. Na základě jejich výsledků se rozhodne, zda Olomoučtí budou moci v sobotu odehrát domácí utkání 1. kola nejvyšší soutěže s Libercem.

"Jedná se o jednoho hráče a dva členy realizačního týmu. Všechny dotyčné osoby jsou bez příznaků nemoci. Klub nyní komunikuje s krajskou hygienickou stanicí a čeká na další pokyny," uvedla na klubovém webu Zbraňková.

Hanáci podstoupí další testy a poté by měla Ligová fotbalová asociace, která řídí v Česku profesionální soutěže, rozhodnout o osudu utkání. Pokud by kontrolní odběry neodhalily dalšího nemocného, měl by se zápas odehrát, neboť se v pondělí zmírnila karanténní opatření.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. Po jednání rady vlády pro zdravotní rizika se zástupci sportů mají nově zamířit do izolace jen nakažení, pokud budou ostatní členové mužstva negativní.

V podobné situaci je před vstupem do sezony také Plzeň. Ve Viktorii se před dnešním zápasem s Opavou objevily dva případy covidu-19 u jednoho hráče a jednoho člena širšího realizačního týmu. Podle výsledků ranních kontrolních odběrů se rozhodne, zda budou moci Západočeši od 18:00 k úvodnímu duelu sezony nastoupit. Pokud testy budou negativní, bude se utkání v Plzni hrát.

Před startem sezony se koronavirus vyskytl i v mistrovské Slavii. Červenobílí kvůli jednomu pozitivnímu případu museli na začátku minulého týdne předčasně odcestovat ze soustředění v Rakousku a několik dnů byli v izolaci. Další dvě vlny kontrolních testů však u Pražanů až na nakaženého dopadly negativně. Pokud projdou i sobotními odběry, budou moci v neděli nastoupit k úvodnímu kolu v Českých Budějovicích.

Týmy od této sezony musejí podle manuálu povinně nově absolvovat testy na koronavirus před každým ligovým zápasem. V uplynulé sezoně se kvůli výskytu covidu-19 v týmech Karviné a Opavy nestihla dohrát nadstavbová skupina o záchranu a z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil.