Olomouc chce být lepší než v minulé sezoně

Olomouc - Fotbalová Olomouc chce být v nové prvoligové sezoně lepší než v minulém ročníku, kdy bojovala o záchranu. Velkou vzpruhou pro Hanáky je návrat zkušeného obránce a očekávaného lídra Romana Hubníka, který byl hned zvolen kapitánem Sigmy.

Olomouc po základní části nejvyšší soutěže obsadila až 11. místo a v nadstavbě hrála ve skupině o záchranu. "Určitě chceme dopadnout lépe než v minulé sezoně. Ta sezona nebyla dobrá, musíme si to přiznat. Ve hře se nám objevovaly hluché momenty a ty potřebujeme odstranit. Také chceme zlepšit herní projev a lépe zvládat klíčové zápasy, ve kterých se láme chleba," citoval olomouckého trenéra Radoslava Látala klubový web.

"Cítím, že kabina šlape. Je tam klid a pohoda. Musíme to ale podpořit výsledky. Když nebudou výsledky, tak pohoda nemůže být. Roman Hubník výborně zapadl. Vnímám, že kluci mají motivaci něco dokázat," dodal vicemistr Evropy z roku 1996.

Hanáci z pěti přípravných utkání dvakrát vyhráli, dvakrát remizovali a jednou prohráli. "Sice jsme nebyli na soustředění, příprava proběhla v domácích podmínkách, ale splnili jsme to, co jsme si naplánovali. Výsledky v přátelských zápasech mohly být lepší. I tak věřím, že jsme na soutěž dobře připraveni," konstatoval Látal.

"Kvůli zraněním jsme se hlavně zaměřili na rozestavení se čtyřmi obránci. Zapadl nám tam zkušený Roman Hubník. S jeho příchodem věřím, že bude naše obrana pevnější," doplnil olomoucký rodák, kterému by ze zraněných zadáků měl delší dobu chybět pouze Jan Štěrba.

Látal si od šestatřicetiletého Hubníka, jenž přišel po vypršení smlouvy v Plzni, hodně slibuje. "Roman se stal lídrem kabiny a kapitánem. Ve fotbale toho hodně zažil. Je to osobnost, za kterou by hráči měli jít. Jsem rád, že ho tady mám. Na tréninku neustále vidím, jak si hráče usměrňuje, mluví na ně. To jsme potřebovali," prohlásil padesátiletý kouč.

"Přijde mi, jako bych tu byl už půl roku. Cítím se tady velmi dobře. Důležité je, aby mi vydrželo zdraví a abychom dobře zvládli rozjezd sezony," doplnil Hubník, který si kapitánské pásky váží. "Pro mě se ale nic nemění, chtěl bych týmu pomoci s páskou i bez pásky," upozornil důrazný stoper.

V útoku má Sigmě pomoci chorvatská posila Dominik Radič, který si zvyká na nové prostředí i jinou hru. "Nemá to jednoduché. Nezná řeč, i když já se s ním domluvím německy. Byl zvyklý na jiný herní styl, působil v mužstvu, které hodně bránilo, takže měl jiné úkoly. Slovinská liga navíc nebyla tak rychlá. Pracujeme s ním, do mužstva ho chceme zabudovat citlivě. Jakmile se adaptuje, věřím, že nám pomůže," uvedl Látal.

Olomoučtí odstartují nový ligový ročník v sobotu doma proti Liberci. "Znám trenéra (Pavla) Hoftycha. Předpokládám, že budou hrát spíše ze zabezpečené obrany. V týmu mají brejkové typy hráčů a na to budou spoléhat. Přišlo tam několik kluků ze Slavie, kteří se budou chtít ukázat. Jejich kádr prošel změnami, ale bude to především o nás, protože hrajeme doma. Chceme, aby tři body zůstaly na Andrově stadionu," řekl Hubník.