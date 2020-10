Olayinka byl pro kouče Trpišovského hrdinou utkání

Utkání skupiny C 2. kola základních skupin fotbalové Evropské ligy: SK Slavia Praha - Bayer Leverkusen, 29. října 2020 v Praze. Peter Olayinka (uprostřed) ze Slavie dává gól, vpravo je Aleksandar Dragovič z Leverkusenu.

Utkání skupiny C 2. kola základních skupin fotbalové Evropské ligy: SK Slavia Praha - Bayer Leverkusen, 29. října 2020 v Praze. Peter Olayinka (uprostřed) ze Slavie dává gól, vpravo je Aleksandar Dragovič z Leverkusenu. ČTK/AP/Petr David Josek

Praha - Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský označil Petera Olayinku za hrdinu zápasu 2. kola základní skupiny Evropské ligy proti Leverkusenu. Nigerijský záložník po zotavení z nemoci covid-19 naskočil do utkání jako střídající hráč a v 80. minutě rozhodl přesnou hlavičkou o výhře Pražanů 1:0. Při vítězném gólu si v souboji s Aleksandarem Dragovičem zlomil nos, přesto duel dohrál a při závěrečném tlaku Bayeru navíc zaskočil za Lukáše Masopusta na pozici pravého beka.

"Pro mě je jednoznačně hrdina zápasu, musím mu hrozně moc poděkovat. Byl po covidu, nebyl stoprocentně připravený. Po nemoci se necítil na to, že by mohl nastoupit v základní sestavě, šel nám do zápasu pomoci," řekl na tiskové videokonferenci Trpišovský.

"Za cenu vlastního zranění dal gól, při kterém si zlomil nos. A když byl Lukáš Masopust v křečích a nemohl hrát, ještě musel dohrávat na pozici pravého obránce, protože nikoho jiného nemáme," doplnil čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy.

Podle něj Olayinka ukázal vlastnosti, které nyní Slavii v porovnání s minulostí schází. "Přesně ukázal mentalitu, která nám strašně chybí po odchodu některých hráčů, jako jsou Coufal, Souček, Škoda nebo Deli. Tihle hráči se obětovali pro tým a chtěli mu za každou cenu pomoci. To nám v současné době v některých fázích chybí a Peter dnes přesně ukázal to, co nás vždy zdobilo," uvedl Trpišovský.

Olayinku by podle něj měli následovat ostatní spoluhráči. "Je to typ hráče, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout a kterého tým potřebuje. Potřebujeme, aby se k němu přidávalo čím dál tím víc hráčů," konstatoval Trpišovský.

Slavia, která v úvodním duelu skupiny podlehla Beer Ševě 1:3, hrála proti Leverkusenu od 22. minuty v přesile, neboť Karim Bellarabi po zákroku na Lukáše Provoda uviděl červenou kartu. Domácí se však dlouho nemohli prosadit, v 65. minutě Nicolae Stanciu dokonce neproměnil penaltu a neprosadil se ani z následné dorážky.

"Do vyloučení probíhal zápas tak, jak jsme se připravovali. Po vyloučení se role úplně otočily, potřebovali jsme útočit a dát gól. Zkomplikovali jsme si to tím, že jsme nedali penaltu. Naštěstí díky Olayinkovi jsme zápas strhli na svoji stranu. Zvládli jsme ho se štěstím," uznal Trpišovský.

"Potřebujeme tyto velké zápasy, aby se hráči učili. Ubojované vítězství v zápase, kde se nám třeba tolik nedaří, potřebujeme. Máme hráče, kteří proti Leverkusenu debutovali v základu v Evropě, a další, co teprve sbírají zkušenosti v těžkých utkáních, kde jde o všechno. Zápas jako tento by nám pro sebevědomí mohl pomoci," dodal někdejší kouč Žižkova či Liberce.