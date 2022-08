Okupační úřady mají evakuační plán pro případ havárie Záporožské JE

Kyjev/Moskva - Okupační úřady vypracovaly evakuační plán obyvatel pro případ havárie v Záporožské jaderné elektrárně, řekl ruské agentuře RIA Novosti šéf okupační správy v Záporožské oblasti Jevhen Balickyj (rusky Jevgenij Balickij). Z ostřelování největší jaderné elektrárny v Evropě, kterou od začátku března okupují ruské jednotky, se v posledních dnech vzájemně obviňují obě znepřátelené strany.

Ukrajinská společnost Enerhoatom v sobotu varovala před vysokým rizikem úniku radioaktivních látek v důsledku pokračujícího ruského ostřelování. Ruské ministerstvo obrany naopak obvinilo z ostřelování elektrárny a přilehlého města Enerhodar ukrajinské jednotky.

"V současnosti Záporožská jaderná elektrárna funguje v normálním režimu a úroveň radiace je v normě. Ale známe bezohlednost a nelítostnost kyjevského režimu k lidem, které veřejně označuje za své občany, a tak jsme se pochopitelně připravili na jakýkoli vývoj situace. Proto jsme vypracovali evakuační plán obyvatelstva pro případ, že to bude nezbytné," řekl Moskvou dosazený gubernátor.

Ukrajinští zaměstnanci elektrárny obviňují ruské vojáky z psychologického i fyzického nátlaku, připomněla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Na inspekci elektrárny se chystají experti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) již počátkem příštího týdne, tvrdí to deník The Wall Street Journal, který s odvoláním na informované zdroje obeznámené s vývojem jednání o přístupu do zařízení informoval o průlomu v rozhovorech. O podrobnostech se ale podle něj ještě jedná.