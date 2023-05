Okázalá podívaná, která se odehraje jednou za generaci, píše tisk

Londýn - Jako dokonale nacvičenou, ale zároveň tajuplnou a dojemnou podívanou hodnotí korunovaci krále Karla III. britský tisk. Vyzdvihuje spojení tisíc let starých tradic s novinkami, které odrážejí současnou Británii, například zastoupení několika náboženství a jazyků na obřadu ve Westminsterském opatství. I díky nim se Karel stal panovníkem 21. století navzdory historickému ceremoniálu, napsala média.

"Tohle byla Británie se vší pompou. Zlaté kočáry, těžká státní roucha a koruny posázené drahokamy. Právě tohle ji odlišuje od zbytku světa," uvedl server BBC News. Sobota podle něj nabídla podívanou, která se odehraje jednou za generaci.

"Korunovace - dokonale nacvičená, dojemná a shakespearovská," napsal list The Guardian, podle kterého obřad provázela směs okázalosti, hudby a tajemna s mnoha intimními momenty. "Pod vším tím rituálem se skrývalo mnoho soukromých okamžiků, které si bylo možné vychutnat. Kamera nám umožnila zahlédnout Karla, jak si na začátku nervózně okusuje spodní ret, Camillu, jak si úzkostlivě upravuje korunu, jako by se bála, že jí sklouzne, a prince Harryho, jak při příjezdu prochází kolem (arcibiskupa z Canterbury) Justina Welbyho a sotva kývne na pozdrav," napsal redaktor deníku Michael Billington.

Karel se v sobotu postaral o viditelný obrat v učebnicích dějepisu a stal se králem 21. století, píše list The Times. Sobotní ceremoniál byl podle deníku na hony vzdálený korunovaci jeho matky královny Alžběty II. v roce 1953.

"Dokonce i neposkvrněný modrožlutý koberec korunovačního divadla, při němž byli král Karel a královna Camilla korunováni, vnesl do dění současný nádech. Byly to stejné barvy jako při předchozích korunovacích - ale šťastnou diplomatickou shodou okolností to byly také barvy ukrajinské vlajky," uvedl list.

Tvář čerstvě korunovaného krále dnes opanovala titulní strany všech nedělních vydání britských novin. Některé, jako například deník The Sunday Telegraph a list The Sunday Times, zvolily památeční přední stranu, která byla věnována fotografiím ze sobotní události a nedoplňoval ji žádný nebo jen velice prostý titulek.

Nedělník Mail on Sunday dal na titulní stránku Karla a Camillu, jak se na sebe usmívají s titulkem: "Pohled, který říká: 'Miláčku, byl to triumf'".

Korunovace si dnes všímá i zahraniční tisk. "Hudba byla skvělá, liturgie pečlivá, kostýmy zářivé, kočáry trochu směšné a počasí dokonale britské - šedivé a velmi deštivé," okomentoval sobotní událost francouzský deník Le Monde. Avšak horlivost, s jakou policie zatýkala antimonarchistické aktivisty, kteří pokojně demonstrovali na okraji průvodu, podle listu "poněkud zkazila demonstraci národní jednoty, kterou měl obřad ztělesňovat".