Okamura: SPD bude obstruovat schůzi Sněmovny k růstu důchodů

Praha - Poslanci opozičního hnutí SPD už připravují obstrukce na čtvrteční mimořádnou schůzi Sněmovny. Na této schůzi chce vládní koalice projednat zpomalení valorizace penzí, zpřísnění podmínek pro předčasný důchod a zavedení nového přídavku při vyšší inflaci. Podle SPD jsou tyto návrhy asociální. Na dnešním veřejném slyšení ve Sněmovně k petici KSČM proti zvyšování věku odchodu do důchodu v ČR to řekl předseda SPD a současně předseda petičního výboru Sněmovny Tomio Okamura. Podobně se vyjádřila i poslankyně ANO Helena Válková. Projednávanou petici vyvolala již mimoparlamentní KSČM. Okamura řekl, že tuto petici podporuje.

"My chystáme obstrukční jednání, my nechceme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu," prohlásil Okamura. Hranice 65 let pro odchod do důchodu označil za nepřekročitelnou pro SPD. "Máme připravenou řadu vystoupení,“ připojila se poslankyně (ANO) a předsedkyně mandátového výboru Válková. "Bude to z naší strany vnímáno velmi kriticky," podotkla na adresu vládního návrhu. Připomněla, že hnutí ANO podalo ústavní stížnost proti nedávno přijatému zákonu, který zpomaloval již letošní růst důchodů. Při projednávání tohoto zákona na přelomu února a března zažila Sněmovna několik dní i nocí obstrukcí. Tehdejší schůze trvala víc než čtyři dny a vlastní jednání dolní komory bez přestávek trvalo přes 72 hodin.

Petici proti zvyšování důchodového věku představil veřejnosti mluvčí KSČM Roman Roun. Informoval, že ji podepsalo 16.610 občanů. Připravované kroky vlády označil za asociální. Vládu obvinil, že se "zuby nehty" vyhýbá zvýšení daní například bankám nebo miliardářům. Stabilizovat důchodový systém chce mimo jiné zvýšením příjmové stránky rozpočtu zdaněním všech zisků dosažených v tuzemsku, zrušením stropu na odvody nebo omezením výdajů na zbrojení. Zástupce petentů Ludvík Šulda uvedl mezi dalšími požadavky KSČM zavedení institutu minimálního důchodu nad úrovní životního minima a zvýšení základní výměry důchodů. Na adresu nynější vlády zazněla i další kritika, například za to, že chce zlikvidovat zbytky sociálního státu.

Komunistická strana Čech a Moravy zmizela ze Sněmovny po volbách v roce 2021. Svého člena nemají komunisté ani v Senátu. Podle posledního modelu STEM, který v neděli zveřejnila CNN Prima News, by KSČM nyní dostala 3,8 procenta hlasů. Na dnešním veřejném slyšení se objevili bývalí poslanci KSČM, například Marta Semelová, Leo Luzar nebo Jan Klán.

Zástupce ministerstva práce Tomáš Machanec uvedl, že postupné zvyšování věku odchodu do důchodu od roku 1996 umožnilo v posledních 27 letech to, že příjmy z pojistného a výdaje na důchody jsou přibližně v rovnováze. Poukázal na to, že tuzemská sazba 28 procent přitom patří k nejvyšším na světě. Vláda chce, aby důchody byly od roku 2030 navázány na věk dožití. Stát bude každý rok vyhodnocovat, jak se vyvíjí doba dožití lidí ve věku 50 let, a pokud bude doba dožití růst, bude se zvyšovat i věk odchodu do důchodu, popsal.

Mimořádná schůze Sněmovny k pomalejší valorizaci penzí začne ve čtvrtek ve 12:00. Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Důchody se navyšují pravidelně vždy od ledna. Nyní se zvedají o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by to mělo být o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd, tedy stejně jako před rokem 2018.