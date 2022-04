Okamura se musí omluvit europoslancům za tvrzení o migrantech

Praha - Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura se musí veřejně omluvit europoslanci za KDU-ČSL Tomáši Zdechovskému a jeho bývalému kolegovi Pavlu Svobodovi. Poškodil je totiž svým nepravdivým tvrzením, že hlasovali pro uvalení sankcí na Českou republiku za nepřijímání migrantů. Dnes to pravomocně potvrdil pražský městský soud, který zamítl Okamurovo odvolání. Šéf SPD na svém výroku trvá.

Žalobu na ochranu osobnosti podali Zdechovský se Svobodou v prosinci 2018. Jsou přesvědčeni o tom, že Okamura o nich lhal záměrně. Podle nich i podle soudů spojil ve svých opakovaných vyjádřeních dvě různá hlasování v Evropském parlamentu z května 2017, přičemž žádné z nich se netýkalo sankcí pro Česko. Oba europoslanci navíc hlasovali proti.

“Výrok byl jednoznačně lživý, nepravdivý,” konstatoval předseda odvolacího senátu Tomáš Vejnar. Bývalému místopředsedovi Sněmovny Okamurovi vyhověl jen v tom, že omluvu nebude muset pronést na půdě Sněmovny ani ji zveřejnit ve stranickém tisku a přednést v pořadu na TV Barrandov. Má ji vyvěsit na svém facebookovém profilu, a to do jednoho měsíce od právní moci rozsudku.

Okamura dnes ve vyjádření zaslaném ČTK zdůraznil právě to, že soud zamítl nároky Zdechovského a Svobody na omluvu prostřednictvím televize, novin a vystoupení ve Sněmovně. "Rozhodl tak, že mám na svém facebookovém profilu uveřejnit, že pro sankce vůči ČR nehlasovali. Nadále tedy platí, jak už jsem říkal, že oba pánové hlasovali pro to, aby ČR a další země EU přijaly odpovědnost za přesidlování a přijímání uprchlíků," uvedl.

K soudnímu jednání Okamura na rozdíl od Zdechovského se Svobodou nedorazil. "Předpokládám, že podáme dovolání," řekl novinářům jeho advokát Adam Batuna. Podle něj by komunikace mezi politiky vůbec neměla spadat pod žalobu na ochranu osobnosti. "Souhlasíme s tím, že politici musí něco vydržet, zejména v politickém boji. V tomto případě se ale domníváme, že ten výrok a zejména jeho následky byly skutečně za čárou," reagoval soudce.

Zdechovský a Svoboda dnes zopakovali, že Okamurovy výroky je zasáhly jak v profesním, tak i v osobním životě. Následně totiž dostávali tisíce výhrůžek smrtí. Na části z nich byly nakreslené šibenice.

"Znamená to doživotní trauma pro moje děti. Dodnes na to vzpomínají jako na období, kdy s námi chodili dva ozbrojení policisté. Vyhrožovali mi i lidé se zbrojními průkazy nebo lidé dříve odsouzení za násilnou trestnou činnost," popsal Zdechovský emotivně. "Jsem vysokoškolský učitel práva. Prohlašovat, že jsem spáchal trestný čin vlastizrady, je poměrně dehonestující," přidal se Svoboda.

"Trvám na tom, že Tomio Okamura je lhář a srab. Vzkázal bych mu, ať příště radši mlčí a ať se zkusí zamyslet nad tím, co dělá," doplnil Zdechovský s tím, že dříve byli s Okamurou řadu let přátelé. Šéf SPD na informaci o výhrůžkách už dříve reagoval tak, že sám dostává přes sociální sítě stovky výhružných zpráv a že to pokládá za součást politické práce. Jeho právník dnes doplnil, že Zdechovský si svými "velmi tvrdými útoky" na Okamuru zjednal zadostiučinění sám, a že jeho žalobě proto neměly soudy vyhovět.

"Pan Okamura nikomu neposílal oběšence, na nikoho nepokřikoval a nikoho v tom ani nepodporoval. Jednání třetích osob mu není přičitatelné," řekl také právník. S tím ale odvolací soud nesouhlasil. "Není možné dovodit, že za následné výroky na sociálních sítích nemůže," konstatoval odvolací senát.

Okamura tvrdí, že jeho výrok se týkal usnesení ohledně strategie pro Sýrii, které europoslanci za KDU-ČSL podpořili a které vyzvalo členské státy unie, aby umožnily nalézt ochranu pro uprchlíky i prostřednictvím programu jejich přesídlování a přijímání. "Když někdo hlasuje pro přijímání uprchlíků ze Sýrie, je to podle mě sankce pro Českou republiku. Z mého pohledu je to podraz, já si za tím stojím. Přijímání migrantů je proti bezpečnosti ČR," prohlásil loni u obvodního soudu.