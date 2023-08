Okamura připustil, že nejbližším parterem pro SPD bude po volbách ANO

Praha - Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že nejbližším partnerem pro jeho hnutí bude po příštích sněmovních volbách "teoreticky" hnutí ANO. Na dotaz, s kým by SPD chtěla vládnout, to řekl v dnešním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News. Zároveň zmínil, že ví, že hnutí expremiéra Andreje Babiše interně jedná o spolupráci s vládní ODS. Řádný termín sněmovních voleb připadá na podzim 2025.

"Nejbližším možným partnerem budou strany, které se případně dostanou do Sněmovny a nemají nic společného s Fialovou vládní pětikoalicí," prohlásil Okamura. "Teoreticky nejbližším partnerem by bylo hnutí ANO, protože jiná opoziční strana tam není," sdělil.

"Důležité je udělat takový výsledek, abychom byli jazýčkem na misce vah. V tom minulém volebním období se to málem povedlo. Reálné to je. Zajíci se počítají až po honu," popsal volební cíle SPD.

"Vím, že tam probíhají interní schůzky mezi ANO a ODS. Jsem zvědavý. Jestli ANO chce jít s ODS, to by asi jejich voliči neuvítali," poznamenal bez dalších podrobností. Dlouholetý člen ODS Miloš Vystrčil deníku Právo v dnes zveřejněném rozhovoru řekl, že spolupráci s ANO na vládní úrovni úplně odmítá. Občanští demokraté by se podle něj měli od opozičního hnutí ANO držet zpět.