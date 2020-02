Odvolaný děkan Lékařské fakulty se zatím vrací do funkce

Ostrava - Volba nového děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity plánovaná na 3. března se odsouvá. Krajský soud v Ostravě, na který se obrátil odvolaný děkan Arnošt Martínek, totiž vydal předběžné opatření, které Martínka prozatím vrátilo do funkce. Informaci serveru iDNES.cz ČTK potvrdil Václav Procházka, který byl dočasně pověřen vedením fakulty a je jedním z kandidátů na děkana.

Martínek ve funkci zůstane nejméně do doby, než soud rozhodne o podstatě věci, tedy o tom, zda byl platně odvolán. "Protože rozhodnutí soudu má okamžitou platnost, znamená to, že jsem opět děkanem," řekl serveru Martínek. ČTK sdělil, že zatím dosud nedostal písemné rozhodnutí.

"Do doby doručení písemného rozhodnutí se nebudu vyjadřovat. Vím o této informaci pouze neoficiálně, těžko se k ní mohu nějak vyjádřit," uvedl Martínek.

"Lékařská fakulta obdržela rozhodnutí soudu o předběžném opatření. Rozhodnutí dostala prostřednictví univerzity. Předběžné opatření navrací pana děkana Martínka do funkce," uvedl Procházka. Dodal, že bude dnešní plánované zasedání Akademické obce, kde se představí kandidáti na nového děkana, vlastní volba se ale odloží. "A to až do definitivního stanoviska soudu," uvedl Procházka.

Někdejší děkan Martínek byl odvolán k 2. lednu. Odvolání děkana souviselo s minulými pochybeními při přijímání studentů, které na univerzitě prověřoval Národní akreditační úřad. Ke studiu škola přijala i uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. O funkci děkana se nyní ucházeli tři zájemci. Kromě Procházky ještě prorektor pro strategii a rozvoj Roman Hájek a vedoucí Ústavu zobrazovacích metod Petr Krupa.