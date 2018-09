Olomouc - Olomoucký krajský soud dnes zrušil rozsudek ve dva roky starém případu noční střelby bojových vozidel pěchoty na Libavé, kdy byli zraněni dva vojáci. Okresní soud původně potrestal podmíněným trestem velitele jednoho z vozidel Marcela Kulišťáka za ublížení na zdraví z nedbalosti, další dva obžalované, střelce vozidla a řídícího střeleb zprostil obžaloby. Podle odvolacího soudu je ale potřeba doplnit v případu další dokazování. Na stranu obhajoby se dnes postavil i žalobce z krajského státního zastupitelství.

V kauze je podle krajského soudu potřeba vyřešit řadu rozporů. Podle soudce Antona Bucheně původní rozsudek okresního soudu neodpovídá na otázky položené obhajobou. Poukázal například na to, že nebylo vyvráceno, že obžalovaný nemohl řádně vidět vozidla, která se dostala před jejich BVP, z něhož střela vyšla. "Vozidla neměla koncová světla," zdůraznil soudce. Uvedl také, že přehled o pohybu vozidel ztratil i řídící střelby, který byl přitom zproštěn obžaloby. Soudce poukázal rovněž na to, že během cvičení padaly rozkazy, a to za situace, kdy byla zjištěna porucha kanonu.

Kulišťákův obhájce Zdeněk Kopečný byl s rozhodnutím soudu spokojen. "To co se v noci odehrálo, je pouze souhrou nešťastných náhod. Pokud je třeba hledat odpovědnou osobu za následek toho, co se stalo, neměl by to být obžalovaný. Z jeho strany k pochybení nedošlo," uvedl obhájce. Velitel vozidla podle něj neměl možnost následkům zabránit. "Nepovažuji za spravedlivé, abych já jako jediný nesl zodpovědnost za to, co se tam stalo. Dodržoval jsem pokyny a rozkaz. Přijde mi nespravedlivé, aby voják, který poslechl rozkaz, byl odsouzen," řekl dnes Kulišťák.

Na jeho stranu se postavil i krajský žalobce Mojmír Pleva, podle něj bylo dokazování u okresního soudu nedostatečné. "Obžaloba byla podána důvodně na tři zúčastněné osoby. Postup státního zástupce z okresního státního zastupitelství, který navrhoval zproštění zbývajících dvou obžalovaných, byl podle mne zcela předčasný," uvedl Pleva. Podle něj by se mělo především objasnit, proč na BVP nebyla použita osvětlení, která by umožnila lepší orientaci ve vzájemné poloze mezi vozidly. Soud podle něj také neobjasnil, kterou střelou k zásahu BVP došlo. "Nelze vyloučit, že míra zavinění obžalovaného by mohla být zjištěna jinak," uvedl krajský žalobce. Sám navrhoval zrušení rozsudku a vrácení případu zpět na okres.

Neštěstí se odehrálo předloni v květnu při večerním nácviku střeleb BVP na terč z kanonu a kulometů. Zasažené vozidlo se v osudnou chvíli dostalo více než 200 metrů před vozidlo, ze kterého se střílelo. BVP, odkud střela vyšla, se zdrželo kvůli technickým problémům s kanonem. Ostatní vozidla ale pokračovala v jízdě. Střela z automatického kanonu zranila dva vojáky. Těžce zraněný devětadvacetiletý voják utrpěl mnohačetná zranění, v nemocnici bojoval několik dní o život. Střela mu mimo jiné amputovala levou ruku. Jeho o pět let mladší kolega utrpěl lehčí zranění.

Kulišťákovi hrozilo původně šest měsíců až čtyři roky vězení. Před soudem se původně zodpovídali i střelec vozidla Luděk Niedermeier a řídící střeleb Zdeněk Havala, který měl na věži střelnice na starost dodržení zásad bezpečnosti. Podle soudkyně okresního soudu ze své pozice události ovlivnit nemohli.