Odvolací soud zrušil konkurz na vydavatelství Mladá fronta

Praha - Vrchní soud v Praze zrušil prohlášení konkurzu na vydavatelství Mladá fronta. Minulý týden zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, který loni zamítl návrh na reorganizaci vydavatelství a poslal jej do konkurzu. Majetek vydavatelství potom v rámci uspokojení věřitelů začala rozprodávat insolvenční správkyně. Věc nyní bude znovu řešit soud prvního stupně. Vyplývá to z rozsudku v insolvenčním rejstříku. Insolvenční správkyně Petra Hýsková nepovažuje rozhodnutí soudu za šťastné, řekla ČTK.

"Ať už bylo to rozhodnutí vydáno z jakéhokoli důvodu, tak pro věřitele zapodstatových pohledávek jako jsou zaměstnanci dlužníka, finanční úřad, zdravotní pojišťovny, není úplně šťastné. Přitom jsou to věřitelé, kteří by z majetkové podstaty měli být uspokojováni, a nemají hlasovací právo, takže osud majetkové podstaty nejsou schopni ovlivnit, protože pro to nemají v zákoně oporu. Ale vždy respektujeme rozhodnutí soudu a budeme podle toho postupovat," řekla Hýsková.

Mladou frontu, která vydávala například ekonomický týdeník Euro, několik dalších časopisů nebo knihy, poslal krajský soud do konkurzu loni v listopadu. Zamítl návrh na reorganizaci podaný jedním z věřitelů, firmou mediálního podnikatele Jaromíra Soukupa. Insolvenční správkyně Hýsková poté začala majetek vydavatelství rozprodávat.

Letos v lednu se v dražbě prodala Online divize vydavatelství včetně ochranných známek tištěného časopisu Euro, koupila ji společnost Internet Info za 15,8 milionu Kč. Stejný měsíc se vydražily některé časopisy za téměř 4,2 milionu. V únoru koupila firma Albatros Media za 14 milionů knižní divizi vydavatelství. Prodeji dalšího majetku zabránil zákaz zpeněžování kvůli několika odvoláním k vrchnímu soudu.

Věřitelé žádají po vydavatelství asi 400 milionů Kč. Kumulovaná ztráta Mladé fronty byla koncem loňského roku téměř 200 milionů. Firma už nemá žádné zaměstnance.