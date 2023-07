Odvolací soud začal řešit spor o odškodnění kvůli takzvané aféře dieselgate

Praha - Středočeský krajský soud dnes začal projednávat odvolání společnosti Safe Diesel ve sporu o odškodnění v takzvané aféře dieselgate. Soud v Mladé Boleslavi v únoru odmítl společnou žalobu českých majitelů vozů Volkswagen vybavených naftovými motory se softwarem, jenž manipuloval s emisemi. Podle právního zástupce Safe Diesel Františka Honsy však soud neuvedl, která česká právní norma společný postup spotřebitelů v případu zakazuje. Odvolací soud v kauze rozhodne 26. června.

Soudy v jiných evropských zemích uznaly, že byla do vozů Volkswagen instalována nepovolená zařízení. Podle právníka přiznaly poškozeným v průměru 3500 eur (přes 83.000 korun). "Proč to v České republice nejde: Protože v České republice se zatím řeší pouze formální stránka věci," řekl Honsa.

Podle právního názoru Diesel Gate český právní řád sdružení žalobců ke společné žalobě nezakazuje. Podle Honsy je důležité se postavit nadnárodním koncernům. I proto podle něj Evropská unie vydala směrnici, která nařizuje státům aby zavedly do svého právního řádu hromadné žaloby. "Jsme přesvědčeni, že za situace, kdy Česká republika nenaplnila ty povinnosti ze směrnice a do konce roku 2022 neimplementovala do českého právního řádu zákon o hromadných řízeních, dají evropské soudy spotřebitelům za pravdu," uvedl advokát. V případě neúspěchu u odvolacího soudu, se proto bude společnost podle něj obracet na další instance včetně evropských.

Právní zástupci společností Volkswagen a Škoda Auto žádají, aby odvolací senát verdikt prvoinstančního soudu potvrdil. Souhlasí s tím, že je nepřímé zastoupení spotřebitelů společností Safe Diesel nepřípustné.

O odškodnění kvůli tomu, že do jejich automobilů byl instalován podvodný software obcházející homologační měření emisí, žádá koncern VW a Škodu Auto přes 7000 majitelů aut v Česku. Požadují přes 1,5 miliardy korun. Podle dřívějších vyjádření automobilek jsou auta v pořádku a nepředstavují pro své majitele žádné nebezpečí.

Emisní aféra automobilky Volkswagen, pro kterou se vžil název dieselgate, vypukla v září 2015. Americká agentura pro životní prostředí odhalila, že německý koncern, pod který spadají značky VW, Audi, Seat a Škoda, montoval do dieselových motorů s označením EA 189 TDI podvodný software. Zařízení umělo rozpoznat, že automobil prochází emisním testem, během něhož vypouštěné škodlivé látky automaticky snížilo. Celosvětově se Volkswagen k falšování laboratorních emisních testů přiznal.

Koncern podle dostupných informací celosvětově vyplatil na pokutách, odškodném a programech zpětného odkupu stovky miliard korun. V Česku se prodalo zhruba 165.000 z 11 milionů dotčených vozidel.